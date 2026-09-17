Минпросвещения утвердило новый стандарт обучения для 10-11-х классов

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Минпросвещения России утвердило федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10–11-х классов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Согласно документу, школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо выбрать углубленное обучение по одному из шести профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.

Школы также смогут создавать специализированные классы, в том числе медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические и литературно-исторические.

В новом ФГОС впервые подробно прописаны требования к оснащению учебных кабинетов. В частности, речь идет о виртуальных лабораториях по химии и физике, бинокулярных микроскопах, моделях ракет и другом оборудовании.

Объем учебной нагрузки за два года составит от 2 312 до 2 516 часов. Таким образом, максимальная недельная нагрузка может достигать 37 часов в каждом классе.

В учебный план входят русский язык и литература, родной или государственный язык республики и родная литература, иностранный и второй иностранный языки, математика и информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЗР и физическая культура.

Выбор конкретных языков будет зависеть от заявления родителей и возможности школы обеспечить их преподавание.