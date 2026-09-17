Объявлен шорт-лист конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Организаторы объявили шорт-лист II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом». В список вошли произведения, набравшие наибольшее количество баллов, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Работы оценивала конкурсная комиссия в обезличенном виде. Авторы, чьи работы вошли в шорт-лист конкурса, указаны в алфавитном порядке.

В номинации «Повесть» на татарском языке в шорт-лист вошли:

Бикчурова (Гиматдинова) Н. «Яшә»;

Багитова Л. «Вөҗдан газабы»;

Галиева А. «Аккошлар»;

Гильманов Г. «Фронт»;

Мингалиев М. «Җәһәннәмнән исән чыкканнар»;

Сафин Ф. «Шахта».

В номинации «Повесть» на русском языке:

Воронин А. «Павлин»;

Гарипов К. «Курский излом. История добровольца»;

Журавлева О. «Мой папа – позывной Суворов»;

Иванова О. «Мы простые пацаны из «Алги»;

Малькевич А. «Город, где учатся жить»;

Пичугин И. «Право жить».

В номинации «Рассказ» на татарском языке:

Гайнуллина Л. «Полк бүресе»;

Галиева Р. «Бәлеш»;

Гасимова Р. «Мәхшәр аша»;

Исхакова Л. «Мин исән!»;

Накипова Л. «Тереклек суы»;

Хасаншина (Сафиуллина) Г. «Улым белән сөйләшү».

В номинации «Рассказ» на русском языке:

Безрукова Ю. «Свой путь»;

Иванова О. «Мансур и Мишка»;

Комягина Т. «Черные лебеди»;

Михайлова К. «Гаечный ключ»;

Нургалеева О. «Шаг из тени»;

Черкина Е. «Бигфут».

В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на татарском языке:

Нуриева Г. Поэма «Калкан»;

Сираева Л. Поэма «Батыр»;

Хазиева (Садретдинова) Г. Цикл «Яралы язмышлар», «Соңгы өмет», «Ана»;

Хайруллина Г. Поэма «Көндәлек»;

Хисамеева А. Цикл «Синнән хәбәр көтә бөтен дөньям»;

Шагеев Р. Цикл «Бирешмибез әле».

В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на русском языке:

Ахметзянов Р. Цикл стихов «Ангелы войны»;

Григорьев Г. Цикл «Отечество»;

Мухаметзянова Д. Цикл «Никаких похоронок…»;

Остудин А. Цикл «Ранение на весну»;

Сабиров А. Цикл «Русско-татарский рай»;

Сушенцова Т. Цикл «По живому огненному следу».

В номинации «Очерк» на татарском языке:

Авзалова М. «Кояшыбыз иде»;

Галиахметова Ч. «Солдат турында яңа баллада»;

Нургаливеа Л. «17 секунд»;

Сайфуллина И. «Иң мөһиме – ул исән»;

Фазылова Р. «Әти бирешмәде!»;

Хабибуллина Г. «Өзелгән кыл».

В номинации «Очерк» на русском языке:

Бузунова Н. «Каспер. Исповедь добровольца»;

Дынник В. «Где ты, Марта?»;

Клементьева Н. «От юношества к мужеству – один шаг»;

Мадиева Т. «Сердце воина»;

Никитина Ф. «Фотография в черной рамке»;

Хайруллин К. «Последний покос».

Победители в номинациях и обладатели поощрительных премий будут объявлены 9 декабря – в День Героев Отечества – на церемонии награждения.

II открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» объявили 26 декабря 2025 года. Прием конкурсных работ на русском и татарском языках по номинациям «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк» проходил с 26 декабря 2025 года по 1 августа 2026 года.

При этом прием заявок в номинации «Роман» на русском и татарском языках продолжается до 15 октября 2026 года.