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Культура 17 сентября 2026 16:12

Объявлен шорт-лист конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом»

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Объявлен шорт-лист конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Организаторы объявили шорт-лист II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом». В список вошли произведения, набравшие наибольшее количество баллов, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Работы оценивала конкурсная комиссия в обезличенном виде. Авторы, чьи работы вошли в шорт-лист конкурса, указаны в алфавитном порядке.

В номинации «Повесть» на татарском языке в шорт-лист вошли:

  • Бикчурова (Гиматдинова) Н. «Яшә»;
  • Багитова Л. «Вөҗдан газабы»;
  • Галиева А. «Аккошлар»;
  • Гильманов Г. «Фронт»;
  • Мингалиев М. «Җәһәннәмнән исән чыкканнар»;
  • Сафин Ф. «Шахта».

В номинации «Повесть» на русском языке:

  • Воронин А. «Павлин»;
  • Гарипов К. «Курский излом. История добровольца»;
  • Журавлева О. «Мой папа – позывной Суворов»;
  • Иванова О. «Мы простые пацаны из «Алги»;
  • Малькевич А. «Город, где учатся жить»;
  • Пичугин И. «Право жить».

В номинации «Рассказ» на татарском языке:

  • Гайнуллина Л. «Полк бүресе»;
  • Галиева Р. «Бәлеш»;
  • Гасимова Р. «Мәхшәр аша»;
  • Исхакова Л. «Мин исән!»;
  • Накипова Л. «Тереклек суы»;
  • Хасаншина (Сафиуллина) Г. «Улым белән сөйләшү».

В номинации «Рассказ» на русском языке:

  • Безрукова Ю. «Свой путь»;
  • Иванова О. «Мансур и Мишка»;
  • Комягина Т. «Черные лебеди»;
  • Михайлова К. «Гаечный ключ»;
  • Нургалеева О. «Шаг из тени»;
  • Черкина Е. «Бигфут».

В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на татарском языке:

  • Нуриева Г. Поэма «Калкан»;
  • Сираева Л. Поэма «Батыр»;
  • Хазиева (Садретдинова) Г. Цикл «Яралы язмышлар», «Соңгы өмет», «Ана»;
  • Хайруллина Г. Поэма «Көндәлек»;
  • Хисамеева А. Цикл «Синнән хәбәр көтә бөтен дөньям»;
  • Шагеев Р. Цикл «Бирешмибез әле».

В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на русском языке:

  • Ахметзянов Р. Цикл стихов «Ангелы войны»;
  • Григорьев Г. Цикл «Отечество»;
  • Мухаметзянова Д. Цикл «Никаких похоронок…»;
  • Остудин А. Цикл «Ранение на весну»;
  • Сабиров А. Цикл «Русско-татарский рай»;
  • Сушенцова Т. Цикл «По живому огненному следу».

В номинации «Очерк» на татарском языке:

  • Авзалова М. «Кояшыбыз иде»;
  • Галиахметова Ч. «Солдат турында яңа баллада»;
  • Нургаливеа Л. «17 секунд»;
  • Сайфуллина И. «Иң мөһиме – ул исән»;
  • Фазылова Р. «Әти бирешмәде!»;
  • Хабибуллина Г. «Өзелгән кыл».

В номинации «Очерк» на русском языке:

  • Бузунова Н. «Каспер. Исповедь добровольца»;
  • Дынник В. «Где ты, Марта?»;
  • Клементьева Н. «От юношества к мужеству – один шаг»;
  • Мадиева Т. «Сердце воина»;
  • Никитина Ф. «Фотография в черной рамке»;
  • Хайруллин К. «Последний покос».

Победители в номинациях и обладатели поощрительных премий будут объявлены 9 декабря – в День Героев Отечества – на церемонии награждения.

II открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» объявили 26 декабря 2025 года. Прием конкурсных работ на русском и татарском языках по номинациям «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк» проходил с 26 декабря 2025 года по 1 августа 2026 года.

При этом прием заявок в номинации «Роман» на русском и татарском языках продолжается до 15 октября 2026 года.

#конкурс #литературный конкурс
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