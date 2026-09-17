Объявлен шорт-лист конкурса «Геройлар янәшә» — «Герои рядом»
Организаторы объявили шорт-лист II открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом». В список вошли произведения, набравшие наибольшее количество баллов, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Работы оценивала конкурсная комиссия в обезличенном виде. Авторы, чьи работы вошли в шорт-лист конкурса, указаны в алфавитном порядке.
В номинации «Повесть» на татарском языке в шорт-лист вошли:
- Бикчурова (Гиматдинова) Н. «Яшә»;
- Багитова Л. «Вөҗдан газабы»;
- Галиева А. «Аккошлар»;
- Гильманов Г. «Фронт»;
- Мингалиев М. «Җәһәннәмнән исән чыкканнар»;
- Сафин Ф. «Шахта».
В номинации «Повесть» на русском языке:
- Воронин А. «Павлин»;
- Гарипов К. «Курский излом. История добровольца»;
- Журавлева О. «Мой папа – позывной Суворов»;
- Иванова О. «Мы простые пацаны из «Алги»;
- Малькевич А. «Город, где учатся жить»;
- Пичугин И. «Право жить».
В номинации «Рассказ» на татарском языке:
- Гайнуллина Л. «Полк бүресе»;
- Галиева Р. «Бәлеш»;
- Гасимова Р. «Мәхшәр аша»;
- Исхакова Л. «Мин исән!»;
- Накипова Л. «Тереклек суы»;
- Хасаншина (Сафиуллина) Г. «Улым белән сөйләшү».
В номинации «Рассказ» на русском языке:
- Безрукова Ю. «Свой путь»;
- Иванова О. «Мансур и Мишка»;
- Комягина Т. «Черные лебеди»;
- Михайлова К. «Гаечный ключ»;
- Нургалеева О. «Шаг из тени»;
- Черкина Е. «Бигфут».
В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на татарском языке:
- Нуриева Г. Поэма «Калкан»;
- Сираева Л. Поэма «Батыр»;
- Хазиева (Садретдинова) Г. Цикл «Яралы язмышлар», «Соңгы өмет», «Ана»;
- Хайруллина Г. Поэма «Көндәлек»;
- Хисамеева А. Цикл «Синнән хәбәр көтә бөтен дөньям»;
- Шагеев Р. Цикл «Бирешмибез әле».
В номинации «Поэма или цикл стихотворений» на русском языке:
- Ахметзянов Р. Цикл стихов «Ангелы войны»;
- Григорьев Г. Цикл «Отечество»;
- Мухаметзянова Д. Цикл «Никаких похоронок…»;
- Остудин А. Цикл «Ранение на весну»;
- Сабиров А. Цикл «Русско-татарский рай»;
- Сушенцова Т. Цикл «По живому огненному следу».
В номинации «Очерк» на татарском языке:
- Авзалова М. «Кояшыбыз иде»;
- Галиахметова Ч. «Солдат турында яңа баллада»;
- Нургаливеа Л. «17 секунд»;
- Сайфуллина И. «Иң мөһиме – ул исән»;
- Фазылова Р. «Әти бирешмәде!»;
- Хабибуллина Г. «Өзелгән кыл».
В номинации «Очерк» на русском языке:
- Бузунова Н. «Каспер. Исповедь добровольца»;
- Дынник В. «Где ты, Марта?»;
- Клементьева Н. «От юношества к мужеству – один шаг»;
- Мадиева Т. «Сердце воина»;
- Никитина Ф. «Фотография в черной рамке»;
- Хайруллин К. «Последний покос».
Победители в номинациях и обладатели поощрительных премий будут объявлены 9 декабря – в День Героев Отечества – на церемонии награждения.
II открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» объявили 26 декабря 2025 года. Прием конкурсных работ на русском и татарском языках по номинациям «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк» проходил с 26 декабря 2025 года по 1 августа 2026 года.
При этом прием заявок в номинации «Роман» на русском и татарском языках продолжается до 15 октября 2026 года.