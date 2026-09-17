Школьники юго-востока Татарстана за пять лет собрали более 60 тонн пластика

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Школьники юго-востока Татарстана за пять лет участия в экологическом конкурсе «Татнефти» собрали более 60 тонн пластика и 58 тыс. отработанных шин, сообщила газета «Нефтяные вести».

В конкурсе по раздельному сбору вторичных ресурсов участвуют 118 школ из 10 районов республики. Учебные заведения разделены на пять групп по территориальному принципу, внутри которых определяют победителей в трех номинациях.

Конкурс формирует у школьников устойчивые экологические привычки: ребята не просто собирают пластик и шины, но и учатся ответственно относиться к ресурсам. Эти навыки они переносят в повседневную жизнь и вовлекают в полезное дело родителей.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

За прошедший учебный год школьники собрали 17 тонн пластика и более 40 тыс. отработанных шин. Во всех трех номинациях абсолютными лидерами стали представители Азнакаевского района.

В начале нового учебного года представители компании побывали на торжественных линейках в школах-победителях и поздравили ребят с высокими результатами.

Звания «Школа-лидер» и «Класс-лидер» получили СОШ села Урманаево и НОШ села Большой Сухояш за сбор пластика и отработанных шин соответственно.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

В номинации «Ученик-лидер» второй год подряд лучшие результаты показывают школьники Азнакаевского района. Четвероклассница школы № 2 поселка Актюбинский Ралина Сафиуллина собрала 753 кг пластика.

«Эта задача оказалась проще, чем кажется. Я считаю, что каждый человек способен на такой же результат, если будет чуть внимательнее к тому, что его окружает», – рассказала Ралина Сафиуллина.

Еще одной победительницей стала ученица школы № 9 Азнакаево Анзиля Миргазиянова. Она собрала 2169 отработанных покрышек.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

«Собирать старые шины мне помогал мой папа, который работает в автомастерской, – это не только полезно для экологии, но и интересно», – призналась четвероклассница.

В Альметьевске лидером по сбору отработанных шин стала школа № 6. Инициатором участия класса 6 «Б» в конкурсе выступила классный руководитель Наталья Волкова. К сбору подключились родители, которые привозили шины в школу в том числе из других районов. За год школьники собрали около тысячи покрышек.

«Мы собираем не только шины, но и пластиковые бутылки, крышки. Вместе с детьми говорим о том, что происходит с вторичными ресурсами дальше, как они перерабатываются и во что могут превратиться. Такая работа сегодня особенно важна», – рассказала классный руководитель Наталья Волкова.

Фото: пресс-служба "Татнефти"

По сбору пластика в Альметьевске первое место заняла школа № 13. В учреждении действует проект «Разделяй вместе», который инициировал родительский комитет. В школе установлены контейнеры для пластика, крышек и батареек.

В 2025/2026 учебном году лучшим по сбору пластика стал 3 «А» класс под руководством Людмилы Рыбакиной. Ученик класса Эмин Сахапов второй год подряд занимает первое место в личном зачете. Вместе с родителями он собирает и сортирует пластиковые бутылки.

«Очень многое зависит от вовлеченности родителей. Только слаженная работа детей, педагогов и семей позволяет добиться такого результата», – отметила заместитель директора по воспитательной работе школы № 13 Анжелика Ильмендеева.

Собранное школьниками вторсырье отправляют на переработку на предприятия «Татнефти».