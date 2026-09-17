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Общество 17 сентября 2026 16:00

В Раифском монастыре открыли форум православной молодежи

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В Раифском Богородицком мужском монастыре открыли Форум православной молодежи Татарстанской митрополии «От форума к действию». В мероприятии участвуют молодые прихожане городских и сельских храмов, активисты приходских и епархиальных молодежных клубов, координаторы социально значимых проектов – в общей сложности порядка 50 человек из разных городов республики.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Также в форуме принимают участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Мероприятие продлится до 20 сентября. Цель форума – развитие молодежного служения, научить молодежь создавать работающие сообщества и реализовывать собственные инициативы.

На форуме обсудят, как привлечь молодежь в приход, создать объединение с нуля, организовать мероприятие, работать с социальными сетями, рассказывать о своих проектах и находить решения для сложных ситуаций.

#Религия #министерство молодежи рт #митрополит казанский и татарстанский
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