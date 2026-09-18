В Белоруссии пройдет форум, учрежденный по инициативе Свияжска

Международный круглый стол «Музеи и туризм» пройдет 17–18 сентября в Несвижском замке в Белоруссии. Форум, который объединит специалистов музейного сообщества России и Белоруссии, был учрежден в 2024 году по инициативе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Первые два круглых стола состоялись в Свияжске. Третий форум пройдет на площадке Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», с которым «Остров-град Свияжск» связывает соглашение о сотрудничестве. Документ стал основой для обмена опытом между музеями-заповедниками и развития международного взаимодействия.

Модераторами встречи выступят директор музея-заповедника «Несвиж» Дмитрий Ященко и директор ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» Артём Силкин.

Участники обсудят развитие туристических функций музеев, управление потоками посетителей в высокий и низкий сезоны, ценообразование и взаимодействие с туроператорами. Отдельная тема будет посвящена коммерческой деятельности музеев, дополнительным услугам, издательским проектам, экономике впечатлений и сервису.

В числе докладчиков – представители Муромского историко-художественного музея, Лидского историко-художественного музея, музея «Замковый комплекс «Мир»», Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта, музеев-заповедников «Петергоф», «Царицыно», имени М.А. Шолохова, «Казанский Кремль», «Царское Село» и «Гатчина», а также «Острова-града Свияжск» и других учреждений.

Организаторами круглого стола выступают Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» и ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» при поддержке министерств культуры Белоруссии и Татарстана и Союза музеев России.

Мероприятие направлено на развитие сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия и устойчивого туризма.