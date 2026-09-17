В начале следующей недели температура в РТ поднимется до +24° – Гидрометцентр

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В начале следующей недели температура воздуха в Татарстане поднимется до +24°. При этом 21 сентября местами ожидается небольшой дождь, а днем 22 сентября осадки маловероятны. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ближайшие дни, 18 и 19 сентября, республика окажется под влиянием антициклона. Ожидается сухая и умеренно теплая погода с заметным суточным перепадом температур. Ночью и утром 18 сентября в отдельных районах возможен туман.

Ночью температура воздуха составит +2..+8°, днем 18 сентября – +16..+21°, 19 сентября – +18..+23°.

В воскресенье, 20 сентября, ночью вероятность осадков небольшая, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет держаться в пределах +4..+9°, днем воздух прогреется до +18..+23°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 21 сентября местами возможен небольшой дождь, а 22 сентября осадки маловероятны. Дневная температура повысится до +19..+24°.

За прошедшие сутки погоду в республике определял циклон, принесший пасмурную и дождливую погоду. В большинстве районов прошли небольшие и умеренные дожди, днем местами отмечались грозы. Днем температура составляла от +13° на западе Татарстана до +24° на крайнем востоке, ночью опускалась до +9..+13°.

Сегодня после ухода циклона на северо-восток Татарстан оказался в зоне повышенного атмосферного давления. Погода стала сухой, в полдень температура воздуха составляла +13..+16°.