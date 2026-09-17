В селе Большие Кабаны после капремонта открыли дом культуры

В селе Большие Кабаны Лаишевского района после капитального ремонта открылся сельский дом культуры. Обновленное здание посетил глава района Ильдус Зарипов.

Большекабанский сельский дом культуры построили в 2014 году. Зрительный зал рассчитан на 300 мест. Учреждение стало одной из точек притяжения для жителей села. Здесь проводят мероприятия, направленные на патриотическое, семейное и эстетическое воспитание, популяризируют здоровый образ жизни, творчество татарстанских писателей и поэтов.

На базе Дома культуры работает 21 клубное формирование. На постоянной основе в них занимается 231 человек.

«Нам очень важно, чтобы сельский дом культуры был по-настоящему уютным, современным и любимым. Поэтому в этом году здание полностью обновилось. Стало комфортнее и привлекательнее для посетителей», — сказал на открытии Ильдус Зарипов.

В рамках капитального ремонта обновили фасад, кровлю, окна и двери. Отремонтировали входные группы и установили пандусы. В здании полностью обновили интерьеры и санузлы, заменили инженерные сети — электроснабжение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию.

Для Дома культуры также приобрели новую мебель, оборудование и инвентарь. Благоустроили прилегающую территорию.

Во время праздника Ильдус Зарипов вручил жителям сертификаты лауреатов электронной доски почета, учрежденной указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На этом вручение сертификатов лауреатам по району завершилось.

Всего от Лаишевского района на электронную доску почета занесены 282 лауреата из 96 организаций.