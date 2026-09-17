В «Эвересте» в Джалиле дети смогут стать ведущими, репортерами и музыкантами

В детском культурно-просветительском центре «Эверест», открывшемся 16 сентября в поселке Джалиль Сармановского района, оборудованы три функциональные зоны.

Пространство «Эвереста» включает три функциональные зоны, каждая со своей направленностью:

Многофункциональная мультимедийная зона позволяет детям пробовать себя в роли ведущих, конферансье, репортеров, операторов и монтажеров. Ребята учатся выстраивать сюжет, работать с камерой и создают собственные медиапродукты, а также презентуют проекты.

Творческая зона стала универсальной площадкой для интерактивных занятий, культурно-просветительских программ, мастер-классов и онлайн-встреч.

Музыкальная зона укомплектована цифровым пианино, синтезатором, гитарами, ударной установкой, портативной акустической системой и микрофонами. Задача – не только дать возможность играть на инструментах, но и сформировать эмоциональную и слуховую культуру, развить творческое мышление и навыки совместной деятельности. Ребята смогут пробовать себя в роли солистов, участников ансамбля и композиторов.

Для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья создана универсальная площадка. Ключевым шагом стало приобретение интерактивной панели и программного обеспечения «АЛМА Патриот», позволяющего адаптировать контент. Физическая доступность обеспечена расположением на первом этаже и наличием пандуса.

Концепция центра построена на двух направлениях – «настоящее» и «будущее», что позволяет интегрировать исторический контекст с современными социокультурными практиками.

В открытии участвовали депутат Государственного Совета РТ Рияз Комаров, глава Сармановского муниципального района Фарит Хуснуллин, директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова, директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» Наиля Валиуллина и другие почетные гости. Центр создан в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».