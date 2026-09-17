Иностранные участники Международного фестиваля молодежи приехали в Татарстан

В Казань приехали 30 иностранных участников региональной программы Международного фестиваля молодежи – 2026. В течение пяти дней гости будут знакомиться с культурой Татарстана, молодежными проектами, вузами и технологическими площадками республики, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В состав делегации вошли представители Индонезии, Малайзии, Аргентины, Узбекистана, Казахстана, Ливана, ЮАР, Зимбабве, Пакистана, Мексики, Вьетнама, Иордании, Омана, Египта, Нигерии, Ирана, Абхазии и Мадагаскара.

«Татарстан давно стал местом притяжения молодежи из разных стран. Сейчас мы принимаем молодых представителей 18 стран и показываем им республику такой, какая она есть сегодня: с сильными университетами, современной инфраструктурой, технологическими проектами, активной молодежью и бережным отношением к разным культурам. При этом нам важно вести диалог: слышать их идеи и перенимать опыт», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Первый день пребывания делегации посвящен знакомству с Казанью. Гости посетят церемонию открытия избирательных участков в Казанском государственном институте культуры, после чего отправятся на автобусно-пешеходную экскурсию и интерактивную программу. Участники также познакомятся с татарской национальной кухней и примут участие в кулинарном мастер-классе.

Вечером иностранные делегаты станут гостями мультиформатного фестиваля «Время молодых» в Казани с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Программа продолжится знакомством с современным Татарстаном. Делегация проведет проектную работу в ИТ-Парке, встретится с руководством региона и представит свои проекты.

Завершится пребывание делегации 21 сентября. Гости побывают в Государственном Совете Республики Татарстан, Казанском федеральном университете и Центре уникального мастерства. В этот же вечер делегация отправится в Москву.

Региональная программа Международного фестиваля молодежи – 2026 объединяет в Татарстане представителей разных стран и знакомит их с республикой через живое общение, совместную проектную работу и посещение ключевых молодежных, культурных, образовательных и общественных площадок. Международный фестиваль молодежи – 2026 проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Видео: канал Министерства по делам молодежи в «Макс»