Годовая инфляция в Татарстане в июле достигла 7,68%

По итогам августа 2026-го годовая инфляция в Татарстане составила 7,68%. Таким образом, она немного ускорилась по сравнению с июльскими 7,30%. Это следует из данных Татарстанстата.

По сравнению с июлем потребительские цены в республике снизились на 0,26%, а по сравнению с концом прошлого года выросли на 5,35%.

Цены на товары выросли на 6,23% в годовом и снизились на 0,12% в месячном выражении. Услуги за год подорожали на 11,19%, а за месяц подешевели на 0,57%.

Продовольствие (без плодоовощной продукции) за год стало дороже на 6,83%, а за месяц – на 0,53%. Плодоовощная продукция подорожала на 7,17% год к году, но подешевела на 5,54% месяц к месяцу.

При этом непродовольственные товары за год выросли в цене на 5,62%, а за месяц стали дешевле на 0,01%.

Базовый индекс потребительских цен с августа 2025 года изменился на 6,78%, а с июля 2026-го – на 0,11%.

Ранее, 11 сентября, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила такой шаг ситуацией на рынке топлива, высокими инфляционными ожиданиями и неопределенностью с параметрами бюджета.