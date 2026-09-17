Минниханов открыл в Казани центр «Ярдэм» для маломобильных и незрячих людей

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» ​

Единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья открыл сегодня в Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Центр – целое достояние, он востребован людьми, которые очень нуждаются в этом. Искренне хочу поблагодарить каждого, кто приложил свои усилия. Центр бы не появился, если бы не было идеи и поддержки руководства города. Ильсур Раисович (мэр Казани – примеч. «Т-и») проявил свою активность, привлек многих инвесторов – татарстанских, зарубежных», – сказал Раис Татарстана на церемонии открытия центра.

Он также отметил работу строительных и энергетических компаний, которые занимались возведением центра. Люди, которые принимали участие в этой работе, задействованы в решении серьезной задачи, заметил он.

Минниханов также поблагодарил благотворительный фонд «Ярдам-помощь» и его руководителя Илдара Баязитова.

«Сегодня знаменательный день для нас – открытие такого объекта, который принесет очень много пользы для инвалидов разных категорий, которые будут здесь заниматься. Я думаю, это новая веха в развитии не только нашего фонда, но и в развитии социального служения в целом», – сказал председатель совета фонда, советник муфтия Татарстана, имам мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов.

В трехэтажном здании площадью 3,8 тыс. кв. метров представлен широкий спектр бесплатных услуг инвалидам по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных посетителей: от входной группы и парковки до чаши бассейна, раздевалок и душевых.

Ключевым элементом комплекса стал бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками. В нем предусмотрены специальные спуски для колясок в воду, а также установлено профильное оборудование для занятий с маломобильными посетителями. Параметры чаши позволяют проводить в бассейне соревнования высокого уровня. Центр создан по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и построен на средства меценатов. Площадку возле главного входа украшает уличный фонтан со скульптурой «Лунный сад» в форме золотого полумесяца.