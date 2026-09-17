«Не один на один со своей бедой»: в Казани открыли инклюзивный центр и бульвар

Инклюзивный бульвар площадью 3,9 га в Казани на улице Серова и единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с инвалидностью открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.





Фото: metshin.ru

«Что было и что стало – небо и земля!»

С утра на бульваре на улице Серова в Казани звучала бодрая музыка, а на площадках с активностями раздавался детский смех. На открытие четвертой очереди собрались семьи с детьми, среди гостей было немало людей с ограниченными возможностями здоровья. Солнечная погода располагала к прогулкам по обновленной территории.

Завершение этой очереди позволило закончить обустройство бульвара площадью 3,9 га – первого в России, полностью адаптированного под потребности людей с ОВЗ. Вместе с казанцами его сегодня осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, после чего обратился к гостям праздника.

«От всей души поздравляем вас с прекрасным событием. Мы только что прошли, посмотрели прекрасный парк. Огромную работу провела компания «Казаньоргсинтез» (казанское предприятие СИБУРа, – прим. Т-и), приведено в порядок озеро. Проделана огромная работа по республиканским и федеральным программам, отремонтированы дома (вокруг, – прим. Т-и), которые завершают этот облик», – сказал Рустам Минниханов.

Елена Шевелева с дочкой Кирой Фото: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»

На прогулку с семилетней дочкой Кирой, у которой ДЦП, пришла и жительница Казани Елена Шевелева. Семья раньше жила на Серова, поэтому перемены здесь для Елены особенно заметны.

«Раньше мы жили на Серова, и всегда хотелось, чтобы вокруг была благоустроенная территория. Раньше озеро выглядело непрезентабельно, но на нем всегда были уточки. Вокруг было много мусора. Мне всегда хотелось, чтобы территорию облагородили, чтобы можно было гулять с детьми. И вот наконец-то это осуществилось! Что было и что стало – небо и земля! Теперь здесь очень красиво, все благоустроено, приятно находиться. Я представляю, сколько было вложено сил и средств, чтобы настолько все облагородить!» – поделилась впечатлениями с «Татар-информом» Елена Шевелева.

Илдар Баязитов Фото: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»

«Новая веха в развитии социального служения»

После прогулки по бульвару и общения с казанцами Рустам Минниханов открыл единственный в стране инклюзивный центр «Ярдэм» для незрячих и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Центр – целое достояние, он востребован людьми, которые очень нуждаются в этом. Искренне хочу поблагодарить каждого, кто приложил свои усилия. Центр бы не появился, если бы не было идеи и поддержки руководства города. Ильсур Раисович (мэр Казани, – прим. Т-и) проявил свою активность, привлек многих инвесторов – татарстанских, зарубежных», – сказал Раис Татарстана на церемонии открытия.

Он отметил работу строительных и энергетических компаний, которые занимались возведением центра. Люди, которые принимали участие в этой работе, были задействованы в решении серьезной задачи, заметил он.

Минниханов также поблагодарил благотворительный фонд «Ярдам – помощь» и его руководителя Илдара Баязитова.

«Сегодня знаменательный день для нас – открытие такого объекта, который принесет очень много пользы для инвалидов разных категорий, которые будут здесь заниматься. Я думаю, это новая веха в развитии не только нашего фонда, но и в развитии социального служения в целом», – сказал председатель совета фонда, советник муфтия Татарстана, имам мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов.

Центр может принимать ежедневно до 230 человек

В трехэтажном здании площадью 3,8 тыс. кв. м людям с инвалидностью по зрению и заболеваниями опорно-двигательного аппарата предоставляют широкий спектр бесплатных услуг. Комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных посетителей: от входной группы и парковки до чаши бассейна, раздевалок и душевых.

Ключевым элементом стал бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками. В нем предусмотрены специальные спуски для колясок в воду и профильное оборудование для тренировок; параметры чаши позволяют проводить соревнования высокого уровня. Центр создан по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и построен на средства меценатов. Площадку возле входа украшает уличный фонтан со скульптурой «Лунный сад» в форме золотого полумесяца.

Здесь объединены современные методики восстановительной медицины и полноценное спортивное пространство. Работают кабинеты массажа, залы лечебной физкультуры, кабинеты оздоровительных процедур, помещения для дежурных медсестер и тренеров. Все оборудование – российского производства. Пропускная способность – около 230 человек ежедневно.

Среди медицинских и реабилитационных возможностей – бальнеотерапия, кинезиотерапия и виртуальная реабилитация. Кинозал с тифлокомментированием позволяет незрячим посетителям понимать происходящее на экране. Центр возведен в рамках городской программы «Добрая Казань», направленной на создание условий для комфортной жизни людей с ОВЗ, строительство началось в 2024 году.

Малика Гельмутдинова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«После 18 лет люди остаются один на один со своей бедой»:

Как рассказала «Татар-информу» основатель и директор центра «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, при проектировании здания были учтены пожелания людей с ОВЗ, поэтому здесь комфортная планировка и доступная среда.

«В центре есть бассейн, в котором могут заниматься все категории: и незрячие, и колясочники – для них предусмотрен специальный спуск, и обычные люди. То есть максимально развита доступная среда. Также работают кабинеты ЛФК, физической культуры, адаптивной физкультуры, бисероплетения, мелкой моторики, тренажерные кабинеты», – отметила она.

По словам Гельмутдиновой, идея создания такого центра вынашивалась давно, поскольку желающих попасть на курсы реабилитации очень много – на одно место претендуют 16–18 человек со всей России и даже из-за рубежа.

«Реабилитационных центров много для людей в возрасте до 18 лет, но после совершеннолетия люди остаются один на один со своей бедой. Особенно сложно тем, кто потерял зрение во взрослом возрасте после инсультов. Наша задача – помочь таким людям», – подчеркнула директор.

«Можно сделать красивое помещение, но главное – содержание»

В центре «Ярдэм» реализуется проект для семей участников СВО, погибших или пропавших без вести.

«Мы начали его в 2024 году, уже три года ведем эту работу. Я написала методику помощи специалистам. В этом здании мы планируем реализовать много новых проектов», – добавила Гельмутдинова.

Особое внимание здесь уделяется техническим средствам реабилитации.

«Есть специальные комплексы, когда человеку в игровой форме задается команда. Врач оценивает амплитуду движений и корректирует программу, чтобы достичь цели реабилитационного процесса. Наша цель – создать комплексную бережную профессиональную систему, которая соединяет медицину, психологию, педагогику и социальную поддержку», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, посетившая центр.

Она высоко оценила уровень подготовки кадров.

«Можно сделать красивое помещение, но главное – содержание, которое творится людьми. В кабинетах ЛФК, эрготерапии, мелкой моторики – везде работают специалисты, которые корректируют процесс и направляют его для достижения целей реабилитации», – сказала Зарипова.

Сегодня в центре работают около 20–30 специалистов, включая приглашенных врачей-реабилитологов и тренеров по плаванию, некоторые из них – на полставки или по совместительству.

Марат Кадыров Фото: © «Татар-информ»

«Новая точка притяжения людей с ОВЗ»

Председатель Общества инвалидов Кировского и Московского районов Казани, общественный эксперт по доступной среде Казани Марат Кадыров в беседе с «Татар-информом» отметил, что несколько лет назад на месте бульвара было захолустье. Преображение общественного пространства он назвал феноменальным событием. Кадыров сам передвигается на инвалидной коляске и считает, что бульвар на Серова станет местом притяжения людей с ОВЗ.

«Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься физической культурой на открытой площадке, где есть адаптированные специальные тренажеры. Это место психоэмоциональной разгрузки, где есть специальные локации, МАФы, специально отведенные зоны. Здесь человек может расслабляться, побыть наедине с природой или пообщаться с другими людьми с ОВЗ», – сказал он.

Кадыров отметил, что благодаря компании СИБУР на бульваре открыт павильон со специализированными велосипедами для инвалидов.

«Могу сказать со всей ответственностью, что тут собраны лучшие наработки со всей России», – заметил он.

Благоустройство четвертой очереди бульвара завершено в этом году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Территорию озеленили – высадили 170 деревьев, 2,8 тыс. цветов и 1,2 тыс. кустарников. Растения разместили в основном вокруг озера, которое стало изюминкой бульвара. По периметру водоема обустроили деревянный настил и смотровые площадки. Для маломобильных жителей появилась широкая велодорожка. Водоем очистили и создали небольшой островок с ивой. В честь открытия бульвара прошли праздничный концерт, мастер-классы, лекции и спортивные активности.

«Благодаря физической реабилитации дочь намного больше стала владеть своим телом»

Открытие инклюзивного центра «Ярдэм» стало для многих долгожданным событием. На празднике собрались инвалиды-колясочники в сопровождении родственников, а также дети и подростки с ОВЗ, в том числе с расстройствами аутистического спектра.

Среди гостей была жительница Казани Екатерина Степанова с 14-летней дочерью Аленой. У девушки ДЦП, она посещает студию танго в спортивном комплексе, занимается танцами на инвалидных колясках. Такие занятия играют важную роль в жизни людей с ограниченными возможностями.

«Благодаря физической реабилитации дочь намного больше стала владеть своим телом. Ну и, безусловно, важна коммуникация: они между собой общаются, взаимодействуют, учатся дружить. А еще мы активно участвуем в соревнованиях, были на Кубке России в Санкт-Петербурге. Сейчас собираемся в Уфу на спартакиаду и в октябре на чемпионат России», – рассказала мама девушки.

Екатерина Степанова добавила, что ее дочь на протяжении пяти лет занимается в бассейне, проходит регулярную реабилитацию и курс ЛФК, у нее есть фитнес-тренер. Алена с удовольствием будет посещать новый инклюзивный центр, где надеется обрести новых друзей.