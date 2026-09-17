Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский певец JONY сменил имя и фамилию в паспорте. Теперь в документе вместо Джахида Афраила указано имя Массимо Торричелли.

Фотографию страницы заграничного паспорта с новыми данными артист опубликовал в соцсетях. Причину смены имени и фамилии он не раскрыл.

JONY получил широкую известность благодаря песням «Аллея», «Комета» и «Ты беспощадна». В 2021 году певец стал победителем второго сезона шоу «Маска» на НТВ. В 2024 году артист стал наставником шоу «Голос. Дети» на Первом канале.