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Общество 17 сентября 2026 19:50

Певец JONY сменил имя и фамилию в паспорте

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Певец JONY сменил имя и фамилию в паспорте
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский певец JONY сменил имя и фамилию в паспорте. Теперь в документе вместо Джахида Афраила указано имя Массимо Торричелли.

Фотографию страницы заграничного паспорта с новыми данными артист опубликовал в соцсетях. Причину смены имени и фамилии он не раскрыл.

JONY получил широкую известность благодаря песням «Аллея», «Комета» и «Ты беспощадна». В 2021 году певец стал победителем второго сезона шоу «Маска» на НТВ. В 2024 году артист стал наставником шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

#певец #персональные данные #загранпаспорт
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