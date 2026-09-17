Парней, устроивших пикник с салютом под стенами Казанского Кремля, наказали

Пикник с салютом возле Казанского Кремля обернулся для троих парней наказанием. Молодые люди сняли на видео свою выходку, ролик появился в соцсети. На записи видно, как двое пассажиров выскакивают из легковушки, пьют напитки и запускают салют.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за рулем «Лады» 14-й модели находился 22-летний парень. Пассажирам – 21 и 22 года. Все они – жители Лаишевского района Татарстана. Парней пригласили в подразделение ГИБДД, с ними провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения ПДД. Вину участники видеоролика признали.

На водителя составили административные протоколы о нарушении правил применения ремней безопасности, а также о нарушении привил остановки. Его автомобиль поместили на штрафстоянку. В отношении других парней составили административные протоколы о нарушении пассажиром транспортного средства ПДД.