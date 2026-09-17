Митрополит Кирилл возглавил Богослужение в день иконы «Неопалимая Купина»

День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» впервые отметили в Петропавловском соборе Казани после реставрации. Северный придел нижнего храма собора освящен в честь этого образа – после долгой реставрации его освятили 11 июля этого года.

Сегодня, в престольный праздник, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил здесь Божественную литургию. На Богослужении присутствовали сотрудники МЧС – считается, что образ, покровительствует спасателям и пожарным.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«В этом приделе 87 лет не совершалась Божественная литургия. Сегодня же мы с большой радостью служим здесь в престольный праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина. Этот престол, некогда впервые освященный нашими благочестивыми предками, вновь принял Святые Дары. Многие из вас причастились Святых Христовых Таин, с чем я вас сердечно поздравляю! Желаю всем нам помощи Божией, чтобы мы, находясь в этом греховном мире, не сгорели в его пламени», – обратился к верующим митрополит Кирилл.

Владыка в своей речи рассказал историю образа и его смысл.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Этот мир стремится поглотить и опалить все вокруг. Но как Неопалимая Купина, которую пророк Моисей видел на горе Синай, горела и не сгорала, так и христианин призван жить в мире, оставаясь невредимым для адского огня. Для этого душа человека должна быть наполнена благодатью церковных таинств, веры в Господа нашего Иисуса Христа и силой честного Животворящего Креста. Если человек ведет подлинно христианский образ жизни, то никакие бури века сего не смогут повредить его душу, ведь та принадлежит лишь Богу. Желаю всем нам с вами, чтобы каждый принадлежал только Господу», – сказал он.

Какие бы удары нам со всех сторон ни наносили жизненные обстоятельства, важно хранить веру и пребывать в благодати Божией, подчеркнул правящий архиерей.

«Пусть милость Божия, покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, а также предстательство святых Божиих угодников — пророка Моисея Боговидца, святителей Иоасафа Белгородского и Митрофана Воронежского, чью память мы сегодня сугубо совершаем, — всегда пребывают с вами. Совсем недавно, в прошлый воскресный день, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Подмосковье храм в честь Седмиезерной иконы Божией Матери. Для всех нас это очень радостное событие! Мы же с вами имеем благословенную возможность сейчас молиться перед этим чудотворным образом Царицы Небесной, а также перед храмовой иконой Богородицы «Неопалимая Купина». С праздником всех вас! Дай Бог вам здоровья! Храни вас Господь!» – добавил архипастырь.

Глава Татарстанской митрополии также поприветствовал представителей МЧС.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Икону Божией Матери «Неопалимая Купина» особо почитают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям — Царица Небесная через Свой образ сугубо покровительствует спасателям и огнеборцам. Только представьте: для сотрудников МЧС вся жизнь — это одна чрезвычайная ситуация. Если у нас, обычных людей, случается какое-то потрясение, мы впадаем в шок и потом неделями приходим в себя. А они в таком ритме живут и работают каждый день! В этот праздник особо желаем нашим спасателям крепкого здоровья, помощи Божией и многая, многая и благая лета!» – пожелал он сотрудникам министерства.

За Богослужением также молился врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по политической и воспитательной работе Олег Маринин.