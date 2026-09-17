В КФУ прошла конференция в честь 250-летия со дня рождения Карла Фукса

В КФУ сегодня прошла Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Фуксовские чтения». Она была приурочена к 250-летию со дня рождения выдающегося естествоиспытателя, этнографа, ректора Императорского Казанского университета Карла Фукса.

«Карл Фукс – человек вселенского масштаба. Его личность настолько многогранна, что одной конференции недостаточно, чтобы описать все аспекты его деятельности», – сказал на открытии конференции первый проректор – проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский.

Он отметил, что Фукс поменял подходы к проведению занятий со студентами, в частности, ввел практические занятия. «Проводил множество полевых занятий на свежем воздухе. И самое важное – свои занятия проводил в форме беседы, диалога, и именно так студенты гораздо лучше усваивали знания», – подчеркнул Таюрский.

По его словам, Фукс «превратил университет в градообразующее заведение», сделал из него центр формирования будущих компетенций. «В Казанском университете появились школы восточного языка, естествознания и многие другие. Он сформировал университет как центр генерации новых знаний, поддержки и развития города», – заявил проректор.

Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов убежден, что Карл Фукс является нематериальным наследием не только Казанского университета, но и Татарстана. «Это человек, который внес очень большой вклад не только в медицинское образование, медицинскую науку, но и в целый ряд других наук и отраслей», – заметил он.

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов добавил, что Фукс первым начал публиковать статистические сообщения о состоянии здоровья жителей, об эпидемии тифа, став, таким образом, родоначальником медицинской статистики в Казанской губернии.

«Именно он указал на взаимосвязь между образом жизни, бытом различных народов и возникновением тех или иных патологий. Можно смело утверждать, что Карл Фукс заложил основы отечественной медицинской этнографии. Он оставил яркий след в борьбе с первой эпидемией холеры в России, опубликовав в «Казанском вестнике» информацию о ней, доказал заразный характер этого заболевания», – рассказал Фатихов.

И.о. заместителя министра образования и науки РТ Линар Яруллин добавил, что к 250-летию со дня рождения Фукса разработана дорожная карта, включающая мероприятия, посвященные памяти этого выдающегося ученого.

«В школах проводятся классные часы, посвященные Карлу Фуксу. Мы разработали методические рекомендации, по которым учителя проводят занятия, в вузах – лекции. Проходят и другие интересные мероприятия», – сообщил он.