news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 17 сентября 2026 16:52

В Казани суд арестовал организатора и админа вебкам-студии

Читайте нас в

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения организатору и администратору подпольной вебкам-студии в Салмачах. Павлу Смирнову и Никите Полшкову, по ходатайству следователя, суд назначил домашний арест на два месяца.

Как стало известно «Татар-информу», обоих обвиняют в создании и распространении порнографии, в том числе, с несовершеннолетними. С 2022 года Павел Смирнов организовал и наладил работу вебкам-студии. Никита Полшков же работал там администратором. Они наняли пять актрис для онлайн секс-шоу, одна из них в тот момент была несовершеннолетней.

#детская порнография #распространение порнографии #детское порно
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

17 сентября 2026

Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 58

16 сентября 2026
Новости партнеров