В Казани суд арестовал организатора и админа вебкам-студии

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения организатору и администратору подпольной вебкам-студии в Салмачах. Павлу Смирнову и Никите Полшкову, по ходатайству следователя, суд назначил домашний арест на два месяца.

Как стало известно «Татар-информу», обоих обвиняют в создании и распространении порнографии, в том числе, с несовершеннолетними. С 2022 года Павел Смирнов организовал и наладил работу вебкам-студии. Никита Полшков же работал там администратором. Они наняли пять актрис для онлайн секс-шоу, одна из них в тот момент была несовершеннолетней.