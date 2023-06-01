Tele2 обеспечит качество связи в местах детского летнего отдыха Татарстана

Tele2, российский оператор мобильной связи, проверил качество связи в детских оздоровительных учреждениях республики в связи с началом летних каникул. В выборку аналитиков попали 120 лагерей, которые в этом году принимают юных татарстанцев и гостей из других регионов. В каждом из них компания обеспечивает качественную голосовую связь и скоростной мобильный интернет.

В летний период Tele2 уделяет особое внимание контролю качества связи в зонах детского отдыха, чтобы отдыхающие могли поддерживать контакт с родственниками даже вдали от дома. Технические специалисты оценили качество связи в районах Татарстана, где расположены детские лагеря, санатории и профилактории. Для аналитики были взяты комплексы учреждений в курортных зонах республики, отдаленных районах региона, а также вблизи Казани и Набережных Челнов.

В пригороде Казани подопечные лагерей «Волга», «Тасма», «Искра», «Маяк», «Динамо», «Дуслык», «Санаторий «Крутушка», «Спутник» и ДОЦ им. Ю.А.Гагарина с легкостью могут звонить, общаться в мессенджерах, отправлять фото и видео родителям и друзьям.

Голосовая связь и мобильный интернет доступны в Агрызском («Алмалы»), Актанышкском, Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Чистопольском («Раздолье»), Высокогорском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышксом, Мензелинском, Нижнекамском («Заря», «Камский Артек»), Новошешминском, Спасском, Пестречинском, Чистопольском районах, а также в Национальном парке «Нижняя Кама» возле Елабуги. В Тукаевском районе голосовую связь и мобильный интернет активно используют гости комплекса детских лагерей возле поселка Ильичевский. Проверить, что в местах отдыха, куда дети отправятся на летний отдых, оператор обеспечивает высокий уровень качества связи, можно на сайте Tele2.

Помимо стационарных оздоровительных учреждений, Tele2 проверила качество связи в традиционных районах размещения палаточных лагерей. Вблизи населенных пунктов Азнакаево, Билярск, Бавлы, Казкеево, Кульсеитово, Новошешминск, Рыбная Слобода, Тетюши и аэродрома Куркачи туристы также могут с комфортом пользоваться голосовой связью, отправлять фотографии или делиться видеоконтентом. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»