Азот для будущего: СИБУР завершает строительство установки на НКНХ за 7 млрд

На «Нижнекамскнефтехиме» завершают строительство новой воздухоразделительной установки (ВРУ) и приступили к пусконаладке оборудования. Общая готовность объекта превысила 95%, запуск запланирован до конца 2026 года. Установка сможет производить до 32 тыс. нормальных кубометров азота в час.





Вдвое мощнее действующих установок

Новая ВРУ станет вдвое мощнее действующих установок, которые работают на предприятии уже около 40 лет. Она обеспечит надежное снабжение азотом ключевых инвестиционных проектов СИБУРа в Татарстане.

Бюджет проекта превышает 7 млрд рублей. Он входит в инвестиционную программу СИБУРа в Татарстане объемом 600 млрд рублей до 2028 года. К настоящему времени в регион уже вложено 406 млрд рублей.

Программа охватывает строительство новых производств, развитие научно-технологической, производственной и социальной инфраструктуры. В рамках ее реализации планируется создать 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Азот получают на ВРУ методом низкотемпературного разделения воздуха. Он необходим для безопасной переработки углеводородного сырья, поскольку исключает контакт горючих веществ с кислородом.

Монтаж завершен на 98%

Общая готовность проекта превысила 95%, а строительно-монтажные работы выполнены на 98%.

На объекте смонтировали все металлоконструкции, технологическое и электрооборудование, а также трубопроводы. Всего установлено 58 единиц основного технологического оборудования.

Один из ключевых этапов перед запуском – испытания главных воздушных компрессоров, на которых основана технология разделения воздуха. Сейчас завершается подготовка систем охлаждения.

Внутренний контур обеспечивает отвод тепла от компрессоров и оборудования холодного блока, внешний – отводит тепло от внутреннего контура.

«Пусконаладочные работы идут по графику. Электрооборудование передано в эксплуатацию, ведется подготовка технологических систем: выполнена очистка и пассивация трубопроводов, прокрутка насосов и подготовка к индивидуальным испытаниям. В пусконаладке участвуют специалисты эксплуатационного блока НКНХ и СИБУРа, команда генподрядчика «Прогаз» и представители лицензиара. Будущие операторы установки уже подключены к испытаниям для освоения оборудования перед промышленной эксплуатацией», – отметил руководитель операционного блока ВРУ Олег Франденгайм.

95% процессов автоматизируют

Управлять новой ВРУ будет автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), разработанная российской компанией «ТЕКОН». В отличие от действующих установок, где многие операции выполняются вручную, на новом комплексе планируют автоматизировать около 95% технологических процессов.

Система позволит операторам дистанционно управлять процессами разделения воздуха, компрессорами и насосами, отслеживать рабочие параметры, аварийные и предупредительные сигналы, а также анализировать историю работы установки с помощью графиков и трендов.

Перед внедрением системы на предприятии сотрудники прошли двухнедельные заводские испытания на площадке «ТЕКОН» в Москве. В них участвовали десять специалистов, включая будущих операторов установки.

Вместе с разработчиками и представителями лицензиара они проверили интерфейсы, сценарии запуска и останова оборудования, логику работы клапанов, вывод аварийных сообщений и работу противоаварийной защиты. По итогам испытаний систему доработали с учетом технологических требований конкретной установки.

Безопасность и подготовка команды

Безопасность работы новой воздухоразделительной установки обеспечат несколько систем контроля и защиты.

«Безопасность эксплуатации новой установки будет обеспечиваться системой противоаварийной защиты, расширенной вибродиагностикой компрессоров и турбодетандеров, контролем осевого сдвига роторов, автоматическим остановом оборудования при критических отклонениях, а также системой пенного пожаротушения», – пояснил старший менеджер операционного блока ВРУ Александр Лященко.

Технология разделения атмосферного воздуха также определяет экологические особенности установки: выделенный азот направляется в производство, а обогащенная кислородом смесь возвращается в атмосферу.

К работе на новой ВРУ готовится команда из 18 человек. Теоретическое обучение прошли 58 сотрудников, в том числе специалисты трех действующих на предприятии воздухоразделительных установок. Это позволит обеспечить взаимозаменяемость персонала.

Подготовка включала работу с 3D-моделью объекта, изучение технологических схем и оборудования, тренировки на АСУ ТП и участие в пусконаладочных операциях.

Основа для новых производств

Запуск новой воздухоразделительной установки запланирован на конец 2026 года. Она позволит повысить надежность снабжения предприятия техническим газом и сократить потребность во внешних закупках.

«Ввод новой ВРУ в эксплуатацию повысит надежность снабжения НКНХ собственным техническим газом, позволит отказаться от части внешних закупок, а также создаст сырьевую базу для реализации инвестиционных проектов СИБУРа в Татарстане, в том числе этиленового комплекса, производства гексена, проектов «стирольной цепочки» и металлоценового полиэтилена в Нижнекамске», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Фаляхов.