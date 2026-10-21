Медики из РТ выиграли миллионные гранты на изучение воспалений и влияния омега-3

Миллионные гранты на исследования выиграли медики из Казани. Об этом сообщает пресс-служба КГМУ.

Проекты двух исследовательских команд Казанского государственного медицинского университета вошли в число победителей конкурса грантов Российского научного фонда (РНФ). Экспертный совет фонда утвердил финансирование фундаментальных изысканий медиков из столицы Татарстана на 2027–2028 годы в размере до 2 млн рублей ежегодно на каждый проект.

Проект старшего преподавателя кафедры нормальной физиологии Юлии Одношивкиной – «Комплексная оценка бета-адренергической дисрегуляции предсердий и диафрагмы в ЛПС модели острого воспаления». Проект старшего научного сотрудника Института нейронаук Оюны Кожевниковой — «Влияние приема омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на экспрессию генов элонгаз/десатураз, процессы синаптической передачи и рециклирования везикул в нервномышечном синапсе в норме и при гиперхолестеринемии».

Научным руководителем Юлии Одношивкиной выступает известный казанский исследователь, доктор биологических наук, сотрудник Института нейронаук Казанского ГМУ и Казанского научного центра РАН Алексей Петров. Он вошел в глобальный список самых цитируемых ученых мира, согласно данным международной библиографической базы Scopus.