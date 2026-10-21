Фольклористы в Академии наук РТ: «Урманче значим не только для татар»

В Академии наук Татарстана проходит международная научно-практическая конференция Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова «Фольклор в парадигме гуманитарных наук» к 90-летию Фатиха Урманчеева.

«Название конференции как нельзя точно отражает состояние научного знания о фольклоре, которое сложилось в последнее десятилетие. Фольклористика перестала быть замкнутой в границах филологии, предметом исследования становится не только текст, но и контекст его бытования», – открыл пленарное заседание директор ИЯЛИ Ильгиз Халиков.

В программу включено более 180 докладов от ученых из 27 регионов России и 9 стран зарубежья. В основную программу конференции, которая проходит с 21 по 22 октября, входят пленарное заседание, круглый стол на тему «Мифологические традиции в современном гуманитарном знании», а также предусмотрена работа 8 секций.

«Все, что связано с культурой, – это основа сохранения нашего языка, традиций и образа жизни. Поэтому 80% исследований в Академии наук проводится в этом направлении», – сказал на открытии конференции президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Больше того, считает Минниханов, тема фольклористики вызывает широкий интерес в научном сообществе, так как тематические конференции собирают много гостей за пределами республики.

«Мы хорошо знаем Урманче и изучаем его научные работы по фольклористике. В фольклоре – корни всех наук. Не было даже письменности, когда был фольклор. У татаро-узбекского фольклора есть много общего – у нас одна религия, наши обряды близки, и мы понимаем друг друга без словаря», – сказала доктор филологии, профессор Бухарского государственного университета Дармон Ураева.

«Я хочу подчеркнуть, что Урманче известен и значим не только для татар. Я, родом из Молдовы, занималась гагаузской проблематикой, и не коснуться Урманчеева было просто невозможно. В Академии наук Белоруссии я занимаюсь исследованием татар и башкир Белоруссии», – сказала главный научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. Крапивы Национальной академии наук Белоруссии Елизавета Квилинкова.

«Наследие таких ученых, как Фатих Ибрагимович Урманче, – это наследие не только татарского народа; изучением его трудов занимаются все, кто имеет отношение к фольклорной традиции. Фольклор – это то, что сохраняется в памяти, а человеческая память очень избирательна – она сохраняет самое ценное и самое важное, чтобы передать будущим поколениям», – сказала директор международного научного центра «Культурное наследие монгольских народов» Калмыцкого государственного университета Евдокия Хабунова.

В числе продолжателей традиций Урманчеева в Казани директор Института языка, литературы и искусства назвал имена главного научного сотрудника отдела народного творчества Лилии Мухаметзяновой и руководителя отдела Лейлы Давлетшиной.

«Почему сегодняшнее мероприятие связано с именем Фатиха Урманчеева? Его наследие – это в первую очередь научное направление и широкая парадигма научных исследований. Это включение фольклора в общетюркский контекст, и именно при нем татарский эпос был включен в этот контекст – он был исследован в сравнении с тюркским эпосом. Наследие Урманчеева – это обязательно подготовка молодого поколения научных специалистов. Именно его ученики сегодня составляют основной костяк отдела народного творчества», – рассказала Лейла Давлетшина журналистам.

В рамках конференции на протяжении трех дней, с 21 по 23 октября, на площадке Академии наук РТ также проходит ежегодная международная молодежная научная школа «Татарская наука» («Татар гыйлеме»).

Фото и видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»