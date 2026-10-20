Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу спортивных сооружений

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Татарстан вошел в пятерку российских регионов с наибольшим количеством спортивных сооружений. В список лидеров также попали Москва, Московская область, Краснодарский край и Башкортостан, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы.

При этом по доле жителей в возрасте от трех до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, лидируют Пензенская область – 74,3%, Сахалинская область и Крым – по 71,4%, а также Краснодарский край – 70,4%.

В Пензенской области объем финансирования государственной программы по развитию физкультуры и спорта в 2025 году составил почти 1,5 млрд рублей. Средства направили в том числе на развитие инфраструктуры массового спорта, оснащение спортивных объектов, проведение мероприятий и поддержку спорта высших достижений.

В Сахалинской области в 2025 году открыли крупные спортивные объекты, в том числе крупнейший на Дальнем Востоке легкоатлетический манеж. Регион впервые принял чемпионат России по лыжным гонкам. Кроме того, около десяти льготных категорий жителей Сахалина и Курил могут бесплатно посещать спортивные объекты.

По данным Министерства спорта Крыма, в 2025 году в регионе провели более 150 спортивных мероприятий, участниками которых стали свыше 25 тыс. человек. Также там развивали спортивную инфраструктуру.

В Краснодарском крае за последние пять лет открыли 150 спортивных площадок и комплексов, центров единоборств и бассейнов. В регионе работают 140 аккредитованных спортивных федераций.