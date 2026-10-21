Сотрудник Госкомитета Татарстана по биоресурсам получил благодарность от военных

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Начальник Альметьевского районного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам Айдар Муртазин на протяжении длительного времени оказывает системную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала СВО он передавал бойцам перчатки, спецодежду, автомобильные запчасти, около 10 ружей, тысячи патронов и продукты питания. Сейчас Муртазин продолжает собирать и отправлять то, в чем нуждаются сами военнослужащие.

Он также организовал снабжение личного состава 88-й отдельной мотострелковой бригады «Северный ветер» необходимым техническим оснащением и материалами. Помимо этого, сотрудник Госкомитета постоянно помогает решать насущные вопросы бойцов.

Эта поддержка не ограничивается разовыми передачами: помощь оказывается регулярно и охватывает самые разные потребности подразделения.

Командование и личный состав бригады высоко оценили работу Муртазина и направили ему благодарность за активную гражданскую позицию, техническую помощь и вклад в достижение победы.

В Госкомитете РТ по биоресурсам отметили, что такая оценка подтверждает значимость проделанной работы. Адресная помощь из тыла поддерживает боевой дух военнослужащих и становится вкладом земляков в общее дело.

Работа продолжается: сотрудники Госкомитета по биоресурсам намерены и дальше помогать военнослужащим, выполняющим задачи на передовой.