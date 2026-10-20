Налоги за 2025 год: что нужно знать жителям Татарстана

Как проверить правильность начисленных налогов, воспользоваться льготами и оплатить задолженность за себя или ребенка? На вебинаре в «Татар-информе» представители УФНС России по Татарстану разъяснили порядок расчета имущественных налогов и НДФЛ, а также ответили на вопросы жителей республики.





В Татарстане продолжается рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц

Фото: © «Татар-информ»

Более 92% налоговых уведомлений в республике направили в электронном виде

В Татарстане продолжается рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц. На сегодняшний день 92,4% уведомлений направлены жителям республики в электронном виде, еще 7,6% – на бумаге. Об этом рассказала начальник отдела оказания государственных услуг УФНС России по РТ Гульфия Каюмова.

По ее словам, рассылка началась в конце сентября. Уплатить начисленные налоги за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

Гульфия Каюмова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Электронные уведомления поступают в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. С августа 2026 года их также автоматически направляют на «Госуслуги» гражданам с подтвержденной учетной записью, если они не отказались от такого способа получения документов. Раньше для этого требовалось отдельное заявление.

Бумажные уведомления получают граждане, которым документы не направляют через электронные сервисы. Войти в личный кабинет налогоплательщика можно с помощью учетной записи «Госуслуг». Другой вариант – обратиться в налоговую инспекцию за регистрационной картой с логином и паролем. Для детей младше 14 лет это делают законные представители.

Налоговые уведомления направляют не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Если до 1 ноября документ не поступил, Каюмова рекомендовала обратиться в налоговую инспекцию.

Однако отсутствие уведомления не всегда означает ошибку. Например, его могут не направить, если гражданин полностью освобожден от уплаты налога благодаря льготе. Еще одна причина – небольшая сумма начислений: если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление, как правило, не направляют.

Бумажные уведомления для жителей Татарстана печатают в сервисном центре ФКУ «Налог-Сервис» в Башкортостане, после чего отправляют по почте.

Оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги ФЛ», «Госуслуги», банк или почту.

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В личном кабинете все начисления можно оплатить одним платежом. Для оплаты по бумажному уведомлению предусмотрены QR-код, штрихкод и уникальный идентификатор начисления (УИН).

Еще один способ – заранее пополнить единый налоговый счет (ЕНС). Внесенные средства будут направлены на погашение налоговых обязательств в установленной очередности.

Как рассчитывают налог на имущество

Сумма в налоговом уведомлении зависит от стоимости имущества, действующих ставок и положенных гражданину льгот. О правилах расчета рассказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Управления Валентина Бубнова.

Налог на имущество платят владельцы квартир, домов, комнат, гаражей, машино-мест, недостроенных зданий и другой недвижимости. Его рассчитывают исходя из кадастровой стоимости объекта.

Валентина Бубнова Скриншот с видео

При этом налог начисляют не на всю площадь жилья. Для жилого дома предусмотрен вычет 50 кв. метров, для квартиры или части жилого дома – 20 кв. метров, для комнаты или части квартиры – 10 кв. метров. Если в состав единого недвижимого комплекса входит жилой дом, налоговая база уменьшается на 1 млн рублей. Например, если площадь квартиры составляет 60 кв. метров, налог рассчитывается с кадастровой стоимости только 40 кв. метров.

Вычет предоставляют на весь объект, независимо от числа собственников. Если квартира принадлежит двум людям в равных долях, налог после применения вычета рассчитывают для каждого с учетом его доли.

Ставки налога на имущество устанавливают местные власти. Базовая ставка для жилой недвижимости составляет 0,1%, но муниципалитеты вправе увеличить ее до 0,3%. По словам Бубновой, в Татарстане действуют в том числе ставки 0,2% и 0,3%. Для торговых и офисных помещений, а также недвижимости с высокой кадастровой стоимостью предусмотрены другие ставки. Для прочих объектов действует ставка до 0,5%.

При расчете налога на имущество действует ограничение: в большинстве случаев сумма не может вырасти более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Однако если меняются характеристики недвижимости, например ее площадь, границы земельного участка или размер доли в собственности, это ограничение не применяется. В таком случае налог может увеличиться сразу в несколько раз. Ограничение также не действует для отдельных объектов торгово-офисной недвижимости.

Если человек купил или продал недвижимость в течение года, налог рассчитывают с учетом времени владения. Если право собственности возникло до 15-го числа включительно или прекратилось после 15-го числа, этот месяц считают полным.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. В частности, пенсионеры, предпенсионеры, ветераны и отдельные категории военнослужащих могут не платить налог за один объект каждого вида.

Например, пенсионер, у которого есть квартира, жилой дом и гараж, может получить льготу на все три объекта. Но если у него две квартиры, освобождение предоставят только на одну из них. Для второй сохранится обычный вычет по площади.

Льготы также предусмотрены для хозяйственных построек площадью не более 50 кв. метров, расположенных на участках для личного подсобного хозяйства, садоводства и других предусмотренных законом целей.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. В частности, пенсионеры, предпенсионеры, ветераны и отдельные категории военнослужащих могут не платить налог за один объект каждого вида Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто может не платить земельный налог за шесть соток

Земельный налог тоже рассчитывают исходя из кадастровой стоимости участка. При этом некоторые граждане имеют право на вычет в размере шести соток.

Если участок занимает шесть соток или меньше, после применения вычета земельный налог платить не придется. Если площадь составляет 10 соток, налог рассчитают только с кадастровой стоимости оставшихся четырех.

Такой вычет положен, в частности, пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, а также гражданам с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Если у человека несколько земельных участков, вычет предоставляют только на один из них. Участок можно выбрать самостоятельно, направив уведомление в налоговую инспекцию. Если этого не сделать, вычет применят к участку с наибольшей исчисленной суммой налога.

Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно через Росреестр, а проверить ставки и льготы в своем муниципалитете – с помощью сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Транспортный налог зависит от вида транспортного средства и мощности двигателя. Ставки устанавливаются в рублях за одну лошадиную силу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько нужно платить за автомобиль, мотоцикл или катер

Транспортный налог зависит от вида транспортного средства и мощности двигателя. Ставки устанавливаются в рублях за одну лошадиную силу.

Для легковых автомобилей физических лиц мощностью до 100 лошадиных сил включительно ставка в Татарстане составляет 10 рублей за одну лошадиную силу. Например, за автомобиль мощностью 100 лошадиных сил налог за полный год владения составит 1 тыс. рублей, если у владельца нет льгот.

Для автомобилей мощностью свыше 100 до 150 лошадиных сил включительно ставка составляет 35 рублей, свыше 150 до 200 – 50 рублей, свыше 200 до 250 – 75 рублей, а свыше 250 лошадиных сил – 150 рублей.

Мотоциклы также облагаются налогом. При мощности до 20 лошадиных сил включительно ставка составляет 8 рублей за одну лошадиную силу, свыше 20 до 38 – 12 рублей, свыше 38 – 50 рублей.

Для грузовых автомобилей ставки начинаются от 25 рублей за одну лошадиную силу, а для автобусов мощностью свыше 200 лошадиных сил составляют 100 рублей.

Владельцы водного транспорта тоже должны платить налог. Для катеров и моторных лодок мощностью до 100 лошадиных сил включительно ставка составляет 50 рублей за одну лошадиную силу, для более мощных – 100 рублей. Для яхт и других парусно-моторных судов действуют ставки 100 и 200 рублей соответственно.

Гидроциклы также относятся к налогооблагаемому транспорту. Для них предусмотрены ставки 125 рублей за одну лошадиную силу при мощности до 100 лошадиных сил включительно и 250 рублей – при большей мощности.

Повышенный налог с учетом коэффициента 3 предусмотрен для автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет, а также машин стоимостью от 15 млн рублей, выпущенных не более 20 лет назад.

При этом автомобиль должен входить в перечень Минпромторга России, который ежегодно публикуется на официальном сайте ведомства.

Дополнительные налоговые льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие льготы положены участникам СВО и членам их семей

Дополнительные налоговые льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Как пояснила Бубнова, изменения установлены Федеральным законом №425-ФЗ и распространяются на налоговые периоды начиная с 2022 года.

В частности, предусмотрено освобождение от транспортного налога за одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

Льгота не распространяется на дорогостоящие легковые автомобили, налог на которые рассчитывается с повышающим коэффициентом, а также на воздушные и водные транспортные средства, за исключением моторных лодок.

С 2026 года аналогичная льгота предусмотрена для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и граждан, награжденных орденом Славы трех степеней.

Право на освобождение от налога имеют также предусмотренные законом члены семей участников СВО: супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, дети до 23 лет, обучающиеся очно, и иждивенцы.

Для членов семей льгота действует за период участия гражданина в СВО. При этом учитывается весь календарный год, даже если человек участвовал в специальной военной операции только несколько месяцев.

Изменения коснулись и земельного налога. Участникам СВО и членам их семей предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости шести соток одного земельного участка. Эта льгота также распространяется на налоговые периоды начиная с 2022 года.

Гузяль Арикова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почему НДФЛ может появиться в налоговом уведомлении

Помимо имущественных налогов в уведомлении может быть указан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). О причинах его начисления рассказала начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и страховых взносов Управления Гузяль Арикова.

Одна из таких причин – получение процентов по банковским вкладам. По словам Ариковой, сумма налога на доходы по вкладам за 2025 год составила 12 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза.

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С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Для большинства доходов предусмотрены пять ставок. При годовом доходе до 2,4 млн рублей применяется ставка 13%. С суммы превышения 2,4 до 5 млн рублей взимается 15%, от 5 до 20 млн рублей – 18%, от 20 до 50 млн рублей – 20%, свыше 50 млн рублей – 22%.

При этом повышенная ставка применяется только к части дохода, превышающей соответствующий порог, а не ко всей сумме. Такая шкала действует, в частности, для заработной платы, доходов по гражданско-правовым договорам, доходов от сдачи недвижимости в аренду, выплат по больничным листам и доходов предпринимателей на общей системе налогообложения.

Для процентов по банковским вкладам, дивидендов, доходов от операций с ценными бумагами и некоторых других доходов предусмотрены две ставки: 13% в пределах налоговой базы 2,4 млн рублей и 15% с суммы превышения.

Для районных коэффициентов и надбавок к заработной плате, а также отдельных выплат участникам СВО действуют ставки 13% и 15% с порогом 5 млн рублей.

Есть и специальные ставки. Например, отдельные доходы налоговых нерезидентов облагаются по ставке 30%, дивиденды нерезидентов – 15%, выигрыши в рекламных акциях и некоторые виды материальной выгоды – 35%.

НДФЛ может появиться в налоговом уведомлении, если гражданин получил облагаемые налогом проценты по вкладам, его совокупный доход превысил установленный порог или налоговый агент не удержал необходимую сумму.

Кроме того, налог включают в уведомление в отдельных случаях получения выигрышей в казино и других азартных играх, излишнего предоставления стандартных налоговых вычетов, превышения лимитов инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения.

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Как оплатить налоги за несовершеннолетних детей

Родители должны платить имущественные налоги за несовершеннолетних детей, если на них оформлена недвижимость.

«Почему-то некоторые родители считают, что если ребенок несовершеннолетний, то и платить налоги не нужно. Об этом благополучно забывают», – отметила Гульфия Каюмова.

По ее словам, такая ситуация часто возникает при оформлении ипотеки, когда родители выделяют детям доли в квартире. Ребенок становится собственником недвижимости и налогоплательщиком, а уплачивать налог за него должны законные представители.

Для удобства родителей на сайте ФНС действует сервис «Семейный доступ». Он позволяет видеть начисленные детям налоги и оплачивать их из личного кабинета родителя.

Для подключения сначала необходимо открыть ребенку личный кабинет налогоплательщика. Для этого законный представитель должен обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

После этого в личном кабинете родителя нужно перейти в раздел «Профиль», выбрать «Семейный доступ» и направить запрос на подключение. Заявку потребуется подтвердить в личном кабинете ребенка.

«После третьего шага в разделе „Налоги“ вы уже увидите налоги ваших детей. Если детей несколько, можно переключаться между ними, видеть начисления за каждого ребенка по отдельности и оплачивать их из кабинета родителя», – пояснила Каюмова.

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При этом пользоваться «Семейным доступом» необязательно. Налоги за ребенка можно оплатить через его личный кабинет или с помощью сервиса ФНС «Уплата налогов и пошлин». Он позволяет перечислять налоги и за других людей, например пожилых родителей и близких родственников.

Получить консультацию можно непосредственно в налоговых инспекциях. По вторникам они работают до 20:00. Дополнительный вечерний прием по четвергам предусмотрен в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

На 14 ноября в налоговых инспекциях республики запланирован день открытых дверей, во время которого жители смогут задать вопросы о начисленных налогах.

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Кроме того, у УФНС России по Республике Татарстан появился канал в мессенджере MAX, где будут публиковаться разъяснения по налоговым вопросам, в том числе ответы на обращения участников вебинара.

«Все вопросы, которые поступили в чате под видео, мы соберем и подготовим ответы. Их будем публиковать в том числе на нашем канале, на сайте и в социальных сетях», – сообщила Каюмова.

Разъяснения также будут размещаться во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».