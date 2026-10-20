Эксперты РТ обсудили новую модель избирательных кампаний

Выборы в Госдуму 2026 года прошли по новой модели, которая может стать основой для дальнейшего развития избирательной системы. Среди ключевых изменений – перераспределение электоральной географии, развитие дистанционного электронного голосования и активное использование нейросетей в кампаниях.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили значение территориального фактора, ДЭГ и новых цифровых технологий в прошедшей избирательной кампании, а также модели взаимодействия партий с избирателями.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что российские избирательные кампании постоянно изменяются и совершенствуются. По его словам, значительное развитие получило электронное голосование.

«Очень хорошо подвинулось электронное голосование, за ним – будущее. Однако устойчивость избирательной системы, ее привлекательность существует наряду с не самой сильной и актуальной партийной системой, отсутствием первичных выборов во всех парламентских партиях, кроме «Единой России». Технические и технологические усовершенствования не всегда развивают политическую составляющую», – сказал Андрей Большаков.

Он считает, что элементы новой модели избирательной кампании уже существуют, однако им необходимо окрепнуть. По мнению эксперта, полностью сформированную новую модель Россия сможет продемонстрировать только к 2030 году.

«Поэтому новую модель избирательной кампании Россия сможет продемонстрировать только к 2030 году. Элементы новой модели есть и сейчас, но им необходимо окрепнуть, в том числе и через реформирование общественного мнения в ряде регионов РФ с маленькой явкой, существующей партийной системой, приспособления политической системы России к реалиям современного полицентричного мира», – отметил он.

Андрей Большаков также отметил, что федеральная избирательная кампания 2026 года прошла без срывов по всей стране, однако считать ее модельной, по его мнению, преждевременно. В Татарстане, как отметил эксперт, значительных изменений кампания не внесла: «Единая Россия» победила за явным преимуществом, а коммунисты потеряли часть голосов.

Заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю ОП РТ, кандидат политических наук, доцент Казанского федерального университета Евгения Храмова считает, что территориальный фактор ожидаемо повлиял на перераспределение мандатов. По ее мнению, он также показал отдельным партиям необходимость активнее работать за свои позиции, в том числе в цифровой среде.

«Необходимость этого была показана и технологиями дистанционного голосования: избиратель все больше уходит в онлайн-среду электрорального процесса, значит и работать с ним в период цикла необходимо в этой среде, то есть таргетированно», – сказала Евгения Храмова.

Она добавила, что вместе с переходом избирателей в онлайн-среду расширяются возможности использования новых инструментов в политических кампаниях. В частности, нейросети, по ее словам, позволяют создавать текстовый и визуальный контент для более точного взаимодействия с аудиторией.

«Именно они определяют возможности полноценного использования таргетинга в кампаниях по продвижению кандидатов, являясь действенным механизмом «достучаться» до каждого конкретного избирателя текстовым и визуальным контентом высокого качества», – отметила Евгения Храмова.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин отдельно акцентировал значение работы с избирателями непосредственно на местах. Он отметил, что в Татарстане именно взаимодействие с людьми остается основой избирательной кампании.

«Прошедшая избирательная кампания еще раз подтвердила: в Татарстане в центре любой кампании всегда люди. Территориальный фактор не утратил своего значения – напротив, именно живая работа на местах определила итоги выборов», – подчеркнул Айдар Метшин.

По его словам, в активную фазу кампании значительная часть работы проходила во встречах с населением, в районах, на предприятиях и в трудовых коллективах. Отдельно он выделил проект «Электронная доска почета Республики Татарстан», который, по его оценке, стал современной формой признания заслуг жителей республики.

«Именно эта модель – через человека и к человеку – показала свою эффективность, и продолжение этой линии остается нашим приоритетом», – сказал Айдар Метшин.

Он также отметил высокую явку в Татарстане и связал ее с участием жителей в общественной и политической жизни региона.

«И самое главное – искренне благодарю жителей Татарстана за поддержку, доверие и активную гражданскую позицию. Участие жителей в выборах и открытый диалог с депутатами – основа той работы, которую мы продолжим на благо республики и всей страны», – заключил депутат.