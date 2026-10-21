Выплаты пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, увеличат до 46,5 тыс. рублей

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В ноябре пенсии повысят россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, получателям доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации, а также работникам организаций угольной промышленности. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в октябре, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Кроме того, в нее включат надбавку за уход, которую начисляют с 2025 года.

Эксперт привел пример: если в октябре 2026 года страховая пенсия по старости с учетом фиксированной выплаты у пенсионера, которому исполнилось 80 лет, составляла 35,5 тыс. рублей, то в ноябре она вырастет до 46 498,55 рубля.

По расчетам Балынина, ноябрьская выплата будет на 30,98% выше октябрьской. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля, а надбавка за уход – 1 413,86 рубля. Повышение проведут автоматически, поэтому подавать заявление не потребуется, отметил эксперт.

С 1 ноября 2026 года также скорректируют доплаты к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности. Это коснется тех, кто до 30 сентября 2026 года предоставил сведения о данных, которые ранее не учитывались при расчете выплат, сообщил Балынин.

Эксперт напомнил, что в августе 2026 года пенсии россиян, официально работавших в 2025 году, уже увеличили. Размер прибавки зависел от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных за прошлый год. Максимальное повышение составило 470,28 рубля. Годом ранее этот показатель достигал 437,07 рубля.

Балынин подчеркнул, что августовская прибавка не была разовой выплатой: повышенная сумма сохраняется в последующие месяцы, в том числе в сентябре, октябре и ноябре.