NEWS.ru объявил о начале приема работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги

Федеральное общественно-политическое издание NEWS.ru объявило о начале приема работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги, погибшего в зоне специальной военной операции в июне 2024 года.

Конкурс «Взгляд сквозь сердце» призван привлечь внимание к работе журналистов, которые ставят во главу угла человеческую жизнь. На него принимают материалы и проекты о людях, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах из-за природных, техногенных, экологических и социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катастроф.

Призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. рублей. Заявки принимают по 1 декабря включительно. Победителя выберет экспертное жюри, в состав которого пригласили официального представителя МИД России Марию Захарову, генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, общественных деятелей, военных корреспондентов и победителей предыдущих конкурсов.

Главный редактор NEWS.ru и член жюри Ольга Сабурова отметила, что задача журналиста заключается не только в том, чтобы рассказывать истории, но и в том, чтобы находить отклик в сердцах читателей.

По ее словам, Никита Цицаги обладал выдающимся репортерским талантом, создавал сильные тексты и фотографии и умел достучаться до любого читателя. Сабурова добавила, что коллегам очень его не хватает.

Никита Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. Он погиб 16 июня 2024 года в районе Никольского монастыря под Угледаром в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист готовил репортаж о жизни монахов в зоне специальной военной операции, но не успел его завершить. На момент гибели ему было 29 лет.