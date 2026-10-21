«Если что – я на связи»: челнинец отправился в кругосветку на Toyota 1984 года

39-летний Максим в конце августа отправился в одиночное кругосветное путешествие на Toyota Starlet 1984 года выпуска, которую назвал «Красным Дьяволом». За неполные два месяца они преодолели более 10 тыс. км, проехали Казахстан, Узбекистан и Таджикистан и добрались до Киргизии. Сейчас путешественник находится в Караколе, недалеко от озера Иссык-Куль. Впереди у него Китай и страны Юго-Восточной Азии, сообщают «Челнинские известия».

Максим мечтал о таком путешествии почти 20 лет, но постоянно находил причины отложить поездку. В конце концов он решил, что больше ждать не стоит: уволился с работы, подготовил старенькую Toyota и отправился в путь.

По словам путешественника, он долго обдумывал это решение и никому о нем не рассказывал, пока не решился окончательно. Ему было непросто все бросить и уехать, однако он понимал, что иначе впоследствии жалел бы о том, что даже не попробовал осуществить мечту.

Максим считает, что люди часто живут по привычным правилам и принципам, хотя никто не знает, как правильно. Этот подход стал одним из его главных жизненных ориентиров. Путешественник также убежден, что мир открывается тем, кто отправляется в дорогу.

До кругосветки Максим успел попробовать себя в разных профессиях: работал грузчиком, инженером по охране труда, приемщиком в кузовном цехе. Последнее время он трудился личным и семейным водителем. Максим всегда любил автомобили, но особенно – дорогу, на которой чувствует себя свободным и счастливым.

Сколько денег потребуется на все путешествие, он пока не знает. У него есть накопления, но надолго их не хватит. Основные расходы связаны с топливом, ночлегом и едой. Кроме того, автомобиль требует постоянного ухода.

Максим отмечает, что некоторые путешественники отправляются в дорогу вообще без денег, но ему пока не удалось освоить такой подход. В крупных городах он обычно останавливается в гостиницах или гостевых домах, а иногда ночует в палатке на природе. Однажды ему пришлось разбить лагерь прямо возле трассы.

Конечная цель Максима – вернуться домой. По его расчетам, на весь путь может уйти от трех до пяти лет. При этом четкого маршрута у него нет: он строит его по ходу путешествия, и пока все складывается удачно. Подробно мужчина спланировал дорогу только до Лаоса.

Максим переписывается с туристическими компаниями, в том числе вьетнамскими и тайскими, поскольку поездки на автомобиле по разным странам связаны с определенными ограничениями и правилами. Поэтому маршрут постоянно меняется.

Путешественник не женат, детей у него нет. Родные и близкие поддержали его решение. Отец поначалу категорически возражал, но со временем принял мечту сына. По словам старшего брата Максима, теперь отец даже гордится им, рассказывает о его путешествии знакомым и показывает фотографии. По выходным Максим созванивается с родными по видеосвязи.

Своему путешествию он дал название «Если что – я на связи» и ведет одноименный блог.

Максим объясняет, что сознательно выбрал одиночную поездку: никто не просился составить ему компанию, да и сам он хотел отправиться в путь один. Для него это возможность лучше узнать себя. К 39 годам он успел поработать в разных регионах страны – на Дальнем Востоке, севере и юге, четыре раза побывал на Байкале и даже искупался в нем. Однако за все эти годы так и не смог найти себя.

Пока серьезных трудностей в дороге у Максима не возникало. Он проехал только Центральную Азию, и на границах проблем не было. С топливом также не возникало сложностей. По словам путешественника, везде его встречали тепло и дружелюбно.

Toyota Starlet 1984 года выпуска Максим приобрел в 2024 году. Тогда он не думал, что однажды отправится на ней в кругосветное путешествие: изначально машина была нужна для повседневных дел. Но со временем мужчина привязался к автомобилю.

За годы водительского стажа Максим поездил на множестве разных машин, однако именно эта маленькая старая Toyota дарит ему особые эмоции. Подготовка автомобиля к путешествию заняла около двух месяцев.

Машину оснастили более прочными внедорожными шинами A/T, экспедиционным багажником с дополнительным светом на крыше и передними сиденьями от Skoda Octavia. Задние сиденья убрали, а на их месте установили каркас для хранения вещей. Кроме того, почти полностью перебрали электрику, поставили радиатор от «Нивы» с двумя вентиляторами, отремонтировали подвеску и частично двигатель.

При этом некоторые технические вопросы остаются нерешенными. Двигатель у автомобиля уже немолодой, и на высокогорных перевалах ему приходится тяжело. Максим не уверен, что его «Красный Дьявол» сможет преодолеть весь маршрут, но бросать машину не хочет, поскольку успел к ней привязаться.

В последнее время Максим старается не задерживаться надолго в крупных городах и предпочитает ехать через деревни и села. Так, по его мнению, легче узнать страну и понять, как живут обычные люди.

Сильнее всего его впечатлил Таджикистан – своей природой и людьми. Однако самое яркое впечатление оставил Казахстан, а именно регион Мангистау и урочище Тузбаир. Именно там Максим впервые почувствовал, что наконец-то действительно находится в путешествии.

Мужчина хочет использовать максимально возможное время пребывания в каждой стране, поэтому быстро вернуться домой не получится. Он отмечает, что можно составить подробный план и определить сроки, но жизнь и дорога неизменно вносят свои коррективы. За время путешествия он уже не раз в этом убедился.

В Кыргызстане Максим планирует задержаться еще на несколько дней, после чего вернется в Казахстан и отправится в Алматы. На 3 ноября у него запланирован выход к китайской границе. В Китае путешественник собирается провести все 30 дней, разрешенные для безвизового въезда.

3 декабря он рассчитывает пересечь границу с Лаосом, где также сможет находиться 30 дней. Там Максим планирует встретить Новый год. Куда отправиться после этого – в Таиланд, Вьетнам или Камбоджу, – пока не решил.

Следующая цель – добраться до Малайзии. Обратный путь, вероятно, начнется уже в следующем году, весной, с возвращения в Китай. Мьянму путешественнику придется пропустить, поскольку страна закрыта для его маршрута.

Дальше Максим рассчитывает проехать через Юго-Восточную Азию, Индию, Ближний Восток, Африку, Южную и Северную Америку, а затем направиться домой. При этом он понимает, что планы могут измениться.

Путешественник хотел бы посетить как можно больше стран, но не везде это возможно. В Европу он ехать не собирается: поездка обойдется дорого, а его автомобиль, вероятно, не пропустят из-за экологических норм. Также Максим намерен отказаться от Австралии и Японии, поскольку путешествие туда потребовало бы слишком больших расходов. Он предпочитает пропустить некоторые страны, чтобы увидеть больше других.