300 участников РСО из 14 регионов приехали трудиться на КАМАЗ

В Набережных Челнах на КАМАЗе стартовал межрегиональный студенческий производственный трудовой проект «КАМАЗ». Впервые за годы сотрудничества трудовой проект для студотрядов организован не только в летние или зимние каникулы, а осенью – для этого студентам сдвинули сроки производственной практики.

Проект имеет особое значение для промышленного направления движения. 300 молодых людей из 14 регионов будут работать на ключевых участках полного цикла производства грузовиков. Впервые студенческие отряды КАМАЗа трудоустраиваются в Департаменте технического контроля, а также традиционно продолжают работу на сборочных линиях «КАМАЗа» на автомобильном, литейном, прессово-рамном заводах, заводах мостов и двигателей.

«Сегодня трудоустройству студенческих отрядов на промышленные предприятия уделяется огромное внимание. Наш опыт в этой сфере был отмечен на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи, который ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты РФ», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

«Для нас особенно ценно, что КАМАЗ является ведущим работодателем Российских студенческих отрядов в промышленной сфере. За два с половиной года сотрудничества на предприятии реализовано пять всероссийских трудовых проектов. А благодаря формированию на предприятии зонального штаба и круглогодичному трудоустройству в составе студенческих отрядов КАМАЗа уже отработало более 7 тыс. участников движения. В этом году мы впервые запускаем осенний этап проекта – это новый формат для промышленного направления, и мы видим, что он открывает дополнительные возможности как для студентов, так и для предприятия», – добавил он.

Перед выходом на предприятие все участники прошли бесплатное профессиональное обучение по рабочим специальностям слесарей механо-сборочных работ, операторов автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, стерженщиков, сварщиков, формовщиков, а также контролеров станочных и слесарных работ. Трудовой сезон на автогиганте для них продлится до первых дней декабря – этот период позволит ребятам не только получить ценный производственный опыт, но и гармонично совместить его с образовательным процессом.

Помимо работы на производстве, для участников подготовлена насыщенная программа: спортивные и творческие события, образовательные мероприятия и волонтерские акции. Студенты проведут мастер-классы и профориентационные встречи в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ», а также примут участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов», где школьники и студенты смогут познакомиться с профессиями автогиганта. Особое внимание уделено взаимодействию с образовательными организациями: для представителей ссузов Татарстана пройдет интенсив, посвященный возможностям трудоустройства на предприятии.

С 2024 года студенческие отряды Татарстана являются опорным регионом по развитию производственного направления. За этот год на промышленных предприятиях региона отработало 4 769 человек, большая часть из них – на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ведущими работодателями для производственных студенческих отрядов Татарстана остаются предприятия Союза машиностроителей России – ПАО «КАМАЗ» и АО «ПОЗиС».

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».