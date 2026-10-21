Спасская башня в деталях: конструктор из Казани победил в «Родной игрушке»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В Национальном центре «Россия» в Москве наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Среди них – инженер-строитель из Казани Рамис Садрутдинов с деревянным конструктором «Архитектурное наследие России».

Конкурс проводит Российское общество «Знание» совместно с Движением Первых по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Имя Садрутдинова объявили среди победителей номинации «Идеи игр и игрушек» еще 11 сентября. К финалу его задумка получила практическое воплощение: прототип конструктора создали при участии технологических партнеров конкурса и представили на выставке.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко зачитал участникам приветствие президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что конкурс объединил разнообразные и оригинальные разработки для дошкольных учреждений.

По его словам, создатели игрушек стремятся развивать у детей художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к духовно-нравственным ценностям, знакомить их с историей, культурным наследием и традициями народов России. Путин выразил уверенность, что лучшие разработки помогут родителям и педагогам в воспитании детей и станут для ребят источником радости.

Конструктор «Архитектурное наследие России» представляет собой наборы деревянных сборных моделей достопримечательностей российских городов. Их изготавливают из массива березы или липы, а детали соединяются по принципу «шип-паз». Наборы рассчитаны на четыре возрастные группы: от конструкторов из пяти деталей для самых маленьких до моделей для взрослых.

Первым прототипом стала Спасская башня Казанского Кремля. Идею проекта автору подсказал советский конструктор «Ленинград» 1979 года, который он увидел в музее. Каждый набор дополняют историческая справка и QR-код с функцией дополненной реальности. Упаковку выпускают на русском и татарском языках. Садрутдинов считает, что собирать модели своими руками интереснее, чем играть в онлайн-игры.

Награду в категории «Конструкторы и сборные модели» казанскому инженеру вручил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Всего в номинации «Идеи игр и игрушек» организаторы получили 4 330 заявок из 89 регионов России. Победители этой номинации получили возможность доработать свои концепции и создать прототипы при поддержке российских фабрик игрушек.

Сергей Кириенко отметил, что за время проведения конкурса «Родная игрушка» более двух тысяч проектов, игр и игрушек получили знак качества. В этом сезоне стало больше разработок для дошкольников. По словам Кириенко, среди авторов есть люди самых разных возрастов – от 3 до 80 лет.

Он также обратил внимание на то, что представленные на выставке игрушки вызвали желание подержать их в руках и подарить близким, поскольку в каждую разработку создатели вложили душу и любовь.

Финал конкурса собрал более 1,5 тыс. участников. Среди них были члены экспертного и детского жюри, родители с детьми, школьники и студенты творческих и предпринимательских направлений, представители бизнеса и индустрии детских товаров. В деловую программу вошли панельные дискуссии и мастер-класс с участием государственных деятелей, экспертов, предпринимателей и лидеров отрасли.

Центральным событием стала выставка, на которой представили 15 победителей номинации «Идеи игр и игрушек», 80 финалистов номинаций «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек», 320 разработок со знаком качества «Родная игрушка» и 50 лучших рисунков участников специальной номинации, организованной совместно с телеканалом «Солнце».

Работы оценивали 40 экспертов и 28 членов детского жюри – участников Движения Первых в возрасте от 12 до 17 лет. Также организаторы учли мнение 32 семей из сообщества «Родные – Любимые».

Жюри оценивало образовательный и воспитательный потенциал разработок, их оригинальность, качество исполнения, технологическую новизну, эстетическую привлекательность и соответствие традиционным российским ценностям. По итогам оценки составили рейтинг, на основе которого на торжественной церемонии наградили 45 победителей. В их числе – 15 авторов работ в номинации «Идеи игр и игрушек».

Победители смогут выпустить первый тираж своей продукции совместно с технологическими партнерами. Начать производство планируют в декабре 2026 года. С ноября 2026 года проекты начнут продвигать в розничных сетях и на онлайн-площадках, в том числе на фирменных полках «Родная игрушка».

Кроме того, разработки могут включить в рекомендации Минпросвещения России по оснащению детских садов и школ. Эти рекомендации планируют направить в дошкольные учреждения до конца года. Победители также смогут внести свои изделия в реестр продукции со знаком качества «Родная игрушка».

Второй сезон конкурса стартовал 11 марта 2026 года и посвящен созданию игр и игрушек для дошкольного образования. Участвовать могли профессиональные производители, авторские и творческие коллективы, а также независимые авторы старше 14 лет.

Помимо 4 330 заявок в номинации «Идеи игр и игрушек», организаторы получили 2 687 заявок в категории «Прототипы игр и игрушек» и 7 375 – в номинации «Готовая продукция игр и игрушек». На последнюю пришлось больше половины всех заявок второго сезона.