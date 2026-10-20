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Экономика 20 октября 2026

«Хватит спать!»: Шпак в Казани призвал к прорыву в промышленной автоматизации

Объем рынка отечественных компонентов АСУ ТП к 2030 году оценивается в 1–2 трлн рублей

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Как сделать российскую промышленность независимой от зарубежных технологий и повысить эффективность экономики, обсудили на Всероссийском форуме «Промышленная автоматизация» в Казани. О развитии открытой архитектуры АСУ ТП рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Хватит спать!»: Шпак в Казани призвал к прорыву в промышленной автоматизации
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шайхутдинов предложил провести следующий форум промышленной автоматизации в Иннополисе

Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» проходит в третий раз, но впервые в Казани. Событие, рассчитанное на два дня – 20 и 21 октября, открылось пленарным заседанием. Участников форума от имени руководства Татарстана и Правительства республики поприветствовал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«В ваших руках непосредственно находится производительность труда в нашей экономике, особенно с учетом ухода западных зарубежных коллег, которые повернулись к нам спиной – не все конечно, кто-то полубоком. Как сказал руководитель нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов, хорошо, если санкции не отменят хотя бы пять лет, потому что тогда ваш рынок поднимется», – сказал Шайхутдинов.

Он предложил провести следующий Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» в Иннополисе.

«Там есть производственная площадка, производственный сектор, особая экономическая зона – многие слышали, есть возможности», – заявил вице-премьер РТ.

Роман Шайхутдинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шайхутдинов также предложил рассмотреть Татарстан для сотрудничества в сфере образования специалистов, которые будут работать по направлению промышленной роботизации, и разработать политику обучения национальных моделей искусственного интеллекта для обработки данных, которые собирают отечественные промышленные роботы.

Василий Шпак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как АСУ ТП помогают экономить время и деньги и повышать эффективность отраслей экономики

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, отвечая на вопрос «Татар-информа» в кулуарах форума, объяснил, как автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) влияют на российскую экономику в целом.

«Решения в части АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами) и АСУП (фактически системы управления производством) определяют эффективность работы промышленности. На самом деле не только промышленности, но и всех отраслей народного хозяйства. Почему? Потому что эти системы, компоненты этих систем используются везде, где есть что-то, что требует создания чего-то материального. Это и управление энергетикой, это и транспорт, это и сельское хозяйство, и в медицине тоже. То есть буквально везде, во всех аспектах жизнедеятельности человека», – ответил замминистра.

Чем эффективнее работает эта автоматизированная система управления, тем эффективнее та или иная отрасль, тем больше сэкономлено времени и денег, добавил Шпак.

«И в промышленности, и в целом в экономике внедрение эффективных решений АСУП и АСУ ТП – это один из приоритетов, который позволит сделать промышленность в частности и экономику в целом более современной, более конкурентной, более сильной», – заключил замминистра.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для чего в стране строят открытую архитектуру АСУ ТП

Россия активно развивает открытую архитектуру АСУ ТП, и в будущем это станет обязательным индустриальным стандартом для промышленных предприятий и разработчиков. Об этом Шпак заявил уже на пленарной сессии форума в Казани.

«Мы понимаем, что это непростая задача. Для ее решения нам нужно усиленное участие разработчиков и производителей компонентов АСУ ТП», – сказал представитель федерального ведомства.

Государство со своей стороны намерено обеспечить долгосрочный спрос на отечественные компоненты АСУ ТП. Объем рынка до 2030 года оценивается в сумму от одного до более чем двух триллионов рублей.

Для участников Национальной платформы промышленной автоматизации (НППА) предусмотрены льготное финансирование и поддержка спроса. Для импорта и нелокализованных решений устанавливаются технологический сбор и регулирование в сфере критической информационной инфраструктуры.

«Прошу воспринимать это не как ультиматум, а как приглашение к совместному формированию рынка – если хотите, приглашение к танцу», – обратился Шпак к участникам форума.

Он пояснил, что открытость не предполагает раскрытия исходного кода или внутреннего устройства продуктов. Речь идет о стандартизации совместимости внешних интерфейсов и информационных протоколов.

Василий Шпак: «Будет жить промышленность – будут жить другие сферы народного хозяйства, будет расти наша экономика, страна будет сильной»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ

В Минпромторге РФ призвали производителей объединиться ради прорыва в автоматизации

Шпак призвал участников форума объединить усилия, чтобы совершить прорыв в автоматизации промышленности. Пока, по его мнению, российские производители часто стремятся самостоятельно разрабатывать все компоненты систем – от отдельных решений до полного технологического комплекса.

«В силу того что ресурсов на это нужно очень много, и в первую очередь кадровых, на это уходит очень много времени, размазывается ресурс, а самое главное – нет глубины прорыва. Мы должны сосредоточить силы на основных направлениях нашего удара. Поэтому мы обречены на то, чтобы сотрудничать, чтобы наши решения, создаваемые разными вендорами, усиливали друг друга и формировали общую экосистему, которая будет в целом повышать эффективность работы нашей экономики», – заявил он.

Шпак заметил, что автоматизация промышленности – это про ее эффективность и про конкурентоспособность.

«Будет жить промышленность – будут жить другие сферы народного хозяйства, будет расти наша экономика, страна будет сильной», – сказал он.

Шпак подчеркнул, что решить эту задачу необходимо в максимально короткие сроки.

«Цель понятна, задача ясна. Коллеги, хватит спать, просыпаемся!» – напутствовал замглавы Минпромторга РФ.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Минпромторг РФ #минпромторг рт #Минэнерго РФ #Роман Шайхутдинов
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