Политолог Дудаков усомнился, что Трамп добьется прорыва в переговорах до выборов

Спецпосланник Президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию попытается представить общий план западных стран по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Однако, по мнению эксперта, позиции США и Европы расходятся, а перспективы переговоров остаются неопределенными.

«Знаковый визит Стива Уиткоффа без участия Джареда Кушнера, у которого проблемы со здоровьем, грипп. Поэтому Уиткофф действует в единичном формате, самостоятельно», – отметил Дудаков.

По словам политолога, перед поездкой в Россию Уиткофф провел переговоры в Осло с представителями украинского лобби и европейскими сторонниками военной поддержки Киева. Теперь, считает эксперт, спецпосланник попытается представить Москве согласованный вариант урегулирования.

«Очевидно, что он попытается привезти некий общий единый план того, что может коллективный Запад нам предложить. Другое дело, что его позиция осложняется тем, что этого плана по факту нет», – заявил Дудаков.

Он напомнил, что американский план, ранее попавший в СМИ, предполагает заморозку конфликта, предоставление Украине гарантий безопасности на уровне пятой статьи устава НАТО и смягчение санкций против России. Европейский вариант, по словам политолога, более жесткий: он также предусматривает заморозку конфликта, но предполагает вступление Украины в НАТО.

«Они в полной мере друг с другом не сочетаются. И, конечно же, вызывают очень много вопросов с нашей стороны, потому что не в полной мере удовлетворяют наши требования», – подчеркнул эксперт.

В качестве базовых условий урегулирования Дудаков назвал демилитаризацию Украины и освобождение всех территорий в пределах российских границ. По его мнению, эти требования должны исключить угрозу для России в будущем.

Политолог также обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в США. По его оценке, до выборов в Конгресс остается около двух недель, и демократы, вероятно, получат преимущество, а республиканцы потеряют позиции. Это может ослабить администрацию Дональда Трампа и ограничить ее возможности продвигать договоренности.

«На этих выборах, скорее всего, демократы побеждают, республиканцы проигрывают. В этой связи, конечно, позиции Трампа пошатнутся», – считает Дудаков.

Даже если Вашингтон и Москва заключат соглашение, остается неясным, сможет ли американский президент добиться его одобрения Конгрессом, если тот окажется под контролем демократов. По словам эксперта, это ставит под вопрос не только перспективы переговоров с Россией, но и возможность реализации договоренностей внутри самих США.

Дудаков считает, что администрация Трампа стремится добиться крупного внешнеполитического успеха до выборов, чтобы представить его избирателям как собственное достижение. Еще одна возможная цель – снижение цен на нефть и топливо на внутреннем американском рынке.

«Понятна мотивация американской администрации, которая торопится в последние две недели до выборов добиться какого-то большого прорыва во внешней политике, которую можно было бы продать электорату как свое большое достижение и опять же воспользоваться этим поводом для снижения цен на нефть и на топливо на внутреннем американском рынке, чтобы укрепить свои позиции. Но не уверен, что это получится», – отметил политолог.

Он также обратил внимание, что переговоры американцев с европейцами и украинцами показывают: ни те, ни другие не готовы помогать Трампу накануне выборов. По мнению Дудакова, они рассчитывают на победу демократов и полагают, что с ними будет проще договориться.

«Они уверены, что Трампа пересидели. Скорее всего, недооценивают возможности Трампа даже в ослабленном состоянии на следующий год создавать для них проблему», – заявил эксперт.

По словам Дудакова, даже если Москве удастся договориться с администрацией Трампа, останется открытым вопрос, сможет ли американский президент убедить европейские страны и Украину принять согласованные условия.

Президент России Владимир Путин 21 октября примет спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры пройдут в Константиновском дворце, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. О том, изменит ли что-то встреча с представителем США, «Татар-информу» рассказали эксперты.