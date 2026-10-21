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Общество 21 октября 2026 10:33

Ильмира Нагимова отправилась в Мекку для совершения паломничества

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Ильмира Нагимова отправилась в Мекку для совершения паломничества
Фото: соцсети Ильмиры Нагимовой

Татарстанская певица, заслуженная артистка РТ Ильмира Нагимова отправилась в Саудовскую Аравию для совершения малого паломничества (умры). Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Все меня потеряли. А я вот иду куда-то. Здесь находится могила нашего Пророка Мухаммеда. Здесь исполняются все желания. Что бы вы ни пожелали для меня, пусть вам все вернется в стократном, в тысячекратном размере. Пусть Аллах дарует вам возможность тоже сюда прийти», — отметила певица.

Нагимова добавила, что несмотря на трудности в пути, она чувствует себя очень счастливой.

Напомним, что умра в исламе считается крайне желательным действием, за которое человеку записывается большая награда.

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