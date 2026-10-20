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Общество 20 октября 2026 23:30

Инфекционист: Симптомы вируса Коксаки разнообразны

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Симптомы Коксаки разнообразны и специфичны. Об этом рассказал замглавврача «Дубненской больницы», врач-инфекционист Сергей Рябов. К таковым симптомам относятся: рвота, понос, температура, боли в горле и высыпание, которое может появиться в полости рта.

«Главные меры профилактики — банальное, но строгое соблюдение гигиены. То есть, моем руки чаще, тщательно ополаскиваем овощи и фрукты перед употреблением», — сказал Рябов, беседуя с журналистом «Радио 1».

#вирусы #вирусная инфекция #вирус
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