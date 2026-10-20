Инфекционист: Симптомы вируса Коксаки разнообразны

Симптомы Коксаки разнообразны и специфичны. Об этом рассказал замглавврача «Дубненской больницы», врач-инфекционист Сергей Рябов. К таковым симптомам относятся: рвота, понос, температура, боли в горле и высыпание, которое может появиться в полости рта.

«Главные меры профилактики — банальное, но строгое соблюдение гигиены. То есть, моем руки чаще, тщательно ополаскиваем овощи и фрукты перед употреблением», — сказал Рябов, беседуя с журналистом «Радио 1».