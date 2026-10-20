Голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ продлили до 21 октября

Народное голосование за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ продлили до 21 октября включительно. Татарстан представлен в трех номинациях конкурса.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо запустить бота «Народное голосование Международная Премия #МЫВМЕСТЕ» в национальном мессенджере «Макс» – @myvmesteawards_bot.

Республику представляют Набережные Челны в номинации «Муниципальные образования и моногорода» категории «Территории», Ассамблея народов Татарстана в специальной номинации «Сила единства» и Центр реабилитации на колесах АНО СЛОВ «Я смогу» в номинации «Код милосердия» категории «НКО и проекты».

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена в 2020 году по поручению Президента России и направлена на поддержку добровольчества и общественных инициатив.

Шестой сезон премии стал рекордным по количеству заявок: на участие поступило около 60 тыс. заявок из 155 стран. Победителей определят по итогам работы экспертного жюри и народного голосования. Их имена объявят 5 декабря 2026 года.