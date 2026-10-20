Исторический парк в Казани отметит девятый день рождения

Исторический парк «Россия – Моя история» в Казани 27 октября отметит девятилетие. Для посетителей подготовили экскурсии, квест и творческий мастер-класс.

В 11:00 и 13:00 пройдет тематическая экскурсия «По страницам истории Татарстана: от Волжской Булгарии до Казанской губернии». Участники познакомятся с ключевыми периодами истории региона – от Волжской Булгарии и Казанского ханства до эпохи Российской империи.

В 12:00 начнется мастер-класс «Губернская открытка: скреплено сургучом». Участники создадут авторскую открытку в технике коллажа с использованием винтажных текстур и исторических мотивов, а затем поставят на ней сургучную печать.

Для юных посетителей в 14:00 проведут квест «Собери Азбуку». Участникам предстоит восстановить пропавшие буквицы старинной азбуки, выполняя задания древнерусского летописца.