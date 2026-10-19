В Елабужском районе переведут 510 га сельхозземель под производственные объекты

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В Татарстане одобрили законопроект о переводе 510 га сельскохозяйственных земель в Елабужском районе в другую категорию. Документ приняли сегодня в первом и третьем чтениях, сообщают «chelny-biz.ru».

Участки расположены вдоль трассы М-7. Как пояснил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, их отнесут к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и информатики. Также эта категория включает земли для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и других специальных целей.

Основная задача перевода земель – создать условия для размещения производственных объектов.