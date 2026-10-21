Переговоры в Константиновском дворце: что Уиткофф привезет Путину

Президент России Владимир Путин 21 октября примет спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры пройдут в Константиновском дворце, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. О том, изменит ли что-то встреча с представителем США, «Татар-информу» рассказали эксперты.





Фото: kremlin.ru

Уиткофф прибыл в Петербург после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Осло. Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, встреча американского спецпосланника с Зеленским прошла конструктивно, а Уиткофф привезет российской стороне идеи, которые они обсуждали.

Уиткофф рассчитывает представить Путину инициативы, подготовленные в ходе консультаций с Украиной и европейскими партнерами. Американская, украинская и европейская стороны работали над предложениями в течение последней недели. Их цель – проверить, смогут ли эти инициативы стать основой для серьезных переговоров с Россией.

Джаред Кушнер, зять Трампа и участник переговоров по Украине, заболел гриппом. Поэтому он не приехал лично на переговоры в Осло и подключился к ним дистанционно. Он также может участвовать по видеосвязи в контактах с российской стороной.

Что входит в обсуждаемые предложения

Американские, украинские и европейские представители в течение последней недели работали над инициативами по урегулированию. В числе обсуждаемых вопросов – гарантии безопасности Украины, экономическое восстановление страны и европейская безопасность после завершения конфликта.

После переговоров в Осло Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о прогрессе в обсуждении общих условий урегулирования и краткосрочных задач. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил, что консультации могут подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

При этом конкретное содержание инициатив и реакция Москвы на них пока публично не раскрыты.

Дональд Трамп Фото: whitehouse.gov

Вашингтон заинтересован в заключении соглашения между Москвой и Киевом

Накануне встречи Дональд Трамп вновь призвал Украину заключить соглашение с Россией и раскритиковал Зеленского. Американский президент заявил, что глава киевского режима мог бы добиться более выгодных условий, если бы согласился на договоренность раньше. Трамп также усомнился в готовности Зеленского завершить конфликт и предложил ему передать ведение переговоров другому человеку.

20 октября Трамп заявил, что российские войска продолжают продвигаться вперед, а Россия располагает значительными людскими ресурсами. По его мнению, Украине будет трудно продолжать боевые действия из-за нехватки людей.

Американский президент также выразил недовольство объемом помощи, предоставленной Киеву, заявив, что США понесли значительные финансовые потери и не получили ничего взамен. Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в заключении соглашения между Москвой и Киевом.

«В этой непростой ситуации мы хотели бы увидеть движение вперед»

Доктор политических наук, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин назвал визиты спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа между участниками переговоров примером «челночной дипломатии», которая необходима для урегулирования конфликта на Украине. «Это челночная дипломатия, без которой сложные вопросы, а тем более непростой вопрос урегулирования конфликта на Украине, не решить», – отметил эксперт. По его словам, США не удается согласовать позиции с европейскими союзниками, а отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским остаются напряженными. Кошкин считает, что эти факторы осложняют переговорный процесс. «Мы видим, что в самом западном блоке, который возглавляют США, сегодня не могут найти общий язык с европейскими союзниками, которые тормозят сам процесс. Более того, непростые отношения сложились между лидерами Украины и США – Зеленским и Трампом. В этой сложной ситуации только челночная дипломатия позволяет что-то продвигать вперед», – заявил политолог. Кошкин предположил, что Уиткофф представил Зеленскому американский план урегулирования конфликта. При этом, по его словам, пока неизвестно, как украинский президент отреагировал на предложения и удалось ли сторонам достичь договоренностей. «К сожалению, пока мы не знаем, как отреагировал Зеленский и какие договоренности были достигнуты в ходе этой беседы», – добавил эксперт. Кошкин признался, что хотел бы увидеть прорывные решения по итогам переговоров, однако считает такой сценарий маловероятным. «Ожидать каких-то прорывных решений, думаю, нам бы хотелось. Но логика анализа закономерных челночных вояжей показывает, что резко что-то изменить маловероятно. Это связано также с внутриполитической борьбой в США», – пояснил он. По мнению политолога, Вашингтон использует различные инструменты давления на Киев. Он обратил внимание на публичную критику Зеленского со стороны Трампа, а также на ограничения и перебои в военной поддержке Украины. «Мы видим, что Трамп публично довольно жестко высказывается в отношении личности Зеленского. Видим некие сигналы замедления Starlink в военном пакете до 160 километров в час, видим, что по климатическим причинам дважды не поставляли разведданные, что сорвало определенные миссии ВСУ, которые были запланированы», – сказал Кошкин. Эксперт считает, что таким образом США демонстрируют возможности воздействия на украинское руководство. Однако, по его оценке, Зеленский отвечает на это негативной реакцией и продолжает получать поддержку Великобритании. «Сигналы подаются, подаются механизмы, с помощью которых США могут надавить на Зеленского. Но мы видим только лишь озлобленность со стороны Зеленского. Он получает поддержку Великобритании. Германии и Франции сейчас пока не до этого», – отметил политолог. Он также обратил внимание на внутренние проблемы европейских стран, которые, по его мнению, мешают им сосредоточиться на украинском вопросе. Подводя итог, Кошкин подчеркнул, что челночная дипломатия может способствовать продвижению переговоров, но не гарантирует быстрого заключения соглашений. «В этой непростой ситуации мы хотели бы увидеть движение вперед. Но это челночная дипломатия, и она что-то решить, что-то подписать не может. Не будет такого, что он приехал туда, приехал сюда – и весь мир рукоплещет», – заключил эксперт. «Зеленскому важно саботировать эти переговоры, и, скорее всего, он так сделает» Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что визиты спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа в Россию и на Украину направлены на сближение позиций Москвы и Киева и запуск переговорного процесса. «Суть всех этих визитов Уиткоффа – челночная дипломатия. То есть он пытается свести к единому знаменателю позиции Украины и России, начать переговорный процесс», – отметил эксперт. По мнению Блохина, после встречи с украинской стороной в Осло Уиткофф, вероятно, получил предложения Киева по урегулированию конфликта. Однако политолог сомневается, что они устроят Москву, поскольку, как он считает, Украина выдвигает невыполнимые для России условия. «Думаю, что версия киевского режима нас, как всегда, не устроит. Потому что они предъявляют невыполнимые для России условия. Мы эти условия все прекрасно знаем», – заявил Блохин. Он также обратил внимание на конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам эксперта, американский лидер публично заявляет, что Зеленский должен уйти, не хочет мира и сам препятствует урегулированию. Блохин добавил, что на этом фоне звучат сигналы о возможном выходе США из переговорного процесса. При этом пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что урегулировать конфликт на Украине без участия самой Украины невозможно. Блохин предположил, что новые требования Киева могут быть направлены на срыв переговоров. По его оценке, предложенный Трампом сценарий урегулирования несет для Зеленского политические риски. «Тот сценарий, который предлагает Трамп, – сценарий политического харакири для Зеленского», – сказал политолог. Он пояснил, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку Украина ежемесячно получает значительную финансовую помощь от европейских стран на ведение боевых действий. В случае заморозки конфликта и перехода к мирному процессу могут пройти выборы, в результате которых украинский лидер рискует потерять власть и доступ к этой поддержке. «Если будет заморозка конфликта, начнется мир, то пройдут выборы, и Зеленский, по сути, будет убран от этой кормушки. Зеленский лишится этой кормушки, если будет мир», – отметил Блохин. По мнению эксперта, это может побуждать украинское руководство затягивать переговоры и рассчитывать на смену Президента США после завершения нынешнего срока Трампа. «Поэтому Зеленскому важно саботировать эти переговоры, и, скорее всего, он так сделает. Следовательно, будет как-то пытаться, пока Трамп у власти, эти три года перекантоваться в ожидании, условно говоря, следующего нового американского президента», – заключил политолог.

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Предыдущие контакты Москвы и Вашингтона

20 октября пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на встречу Путина с Уиткоффом в ближайшее время. По его словам, американский представитель должен проинформировать российского лидера о контактах с украинской и европейской сторонами. Кремль также заинтересован в продолжении обмена мнениями с Вашингтоном по важным вопросам.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным состоялась 5 сентября. Нынешние переговоры продолжат дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.