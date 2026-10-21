Основатели компаний и IT-предприниматели поборются за звание «Татары года»

«Миллиард.Татар» представил новый рейтинг для голосования «Татары года» в номинации «Корпорация Татарстан». В десятку вошли предприниматели и основатели компаний, работающие в сельском хозяйстве, IT, общественном питании, электронной коммерции и финансовых технологиях.

Среди номинантов – Тимур Усманов, который развивает ягодное хозяйство в Высокогорском районе Татарстана, и Фарид Хайрутдинов, председатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Каусар» из Лаишевского района.

В список также вошел IT-предприниматель татарского происхождения Айрат Касимов, создающий цифровые продукты для мусульманской аудитории, и Линар Хуснуллин, который использовал опыт татарстанского бизнеса как основу для выхода на рынки Центральной Азии.

Среди номинантов – Султан Сафин, сооснователь сети татарского стритфуда «Тюбетей», и Раил Фазулзянов, основатель группы компаний «Эмиз». В десятку также включили Айрата Баширова, основателя и руководителя группы компаний «Данафлекс».

Еще один участник рейтинга – Ильшат Хаметов, выходец из команды KazanExpress, продолживший карьеру в сфере электронной коммерции в Центральной Азии. Казанскую IT-компанию «Технократия» представляют ее основатели Булат Ганиев и Артур Баширов. Замыкает список Рафаэль Валеев, перешедший из Татарстана в казахстанский финтех.

Проголосовать за номинантов можно в сообществе «ВКонтакте», в Телеграм-канале «Миллиард.Татар» и на сайте проекта.

Участники рейтинга «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Победителей объявят 2 декабря.