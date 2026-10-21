Многодетным семьям в Татарстане обновят правила оформления льгот на ЖКУ

Правила предоставления субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям изменят в Татарстане. Соответствующие поправки внесут в положение Кабмина республики. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, право на льготу сохранят семьи с тремя и более детьми, включая приемных. Учитывать возраст старшего ребенка будут до достижения им 18 лет, а если он учится очно в образовательной организации – до 23 лет. Такое же возрастное ограничение предусмотрено для старшего ребенка с инвалидностью с детства.

Для оформления льготы семьям, в которых есть дети от 18 до 23 лет, потребуется предоставить справку об очном обучении. Документ должна выдать профессиональная образовательная организация, вуз или организация, осуществляющая обучение, не ранее чем за 60 календарных дней до подачи заявления. Это требование не распространяется на детей с инвалидностью с детства в возрасте до 23 лет.

Кроме того, при раздельном проживании родителей необходимо будет представить копию вступившего в законную силу решения суда об определении места жительства ребенка или соглашение между родителями по этому вопросу.

Поправки также уточняют порядок предоставления документов для семей с детьми с инвалидностью с детства в возрасте до 23 лет.

Изменения касаются положения о субсидиях-льготах на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Татарстане, действующего с 2006 года.