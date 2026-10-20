На сельхозярмарках в Татарстане высоким спросом пользуются сахар, мука и яйца

На осенних сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане высоким спросом у покупателей пользуются сахар, мука и яйца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«За шесть недель на ярмарки завезено 542,5 тонны сахара, что больше на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 253,5 тонны муки – рост на 22%, а также 853,6 тыс. штук яиц – рост на 3,3%. При этом в последние две недели объем поставок муки и яиц достиг максимальных значений с начала проведения осенних ярмарок», – рассказал он.

По словам Зяббарова, увеличены также поставки других социально значимых продуктов. Так, завоз говядины вырос на 17%, колбасных изделий – на 24%, конины и баранины – на 53%, твердых сыров – на 22%. «Увеличены объемы поставок капусты, моркови, других овощей, круп, меда и молока», – подчеркнул он.

Общая стоимость завезенной продукции за шесть ярмарочных дней составила 743,7 млн рублей.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят в Татарстане с 12 сентября, их работа продлится до 27 декабря.