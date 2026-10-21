Число люксовых автомобилей в Татарстане за год выросло почти на 400

В Татарстане в 2025 году зарегистрировали 1 181 автомобиль стоимостью от 10 млн рублей. За год количество таких машин увеличилось на 396, следует из исследования аналитиков FinExpertiza, основанного на данных Федеральной налоговой службы.

По числу люксовых автомобилей республика заняла пятое место среди регионов России. Выше в рейтинге расположились Москва (18 772 машины), Санкт-Петербург (4 064), Московская область (3 844) и Краснодарский край (1 994).

Владельцам премиальных автомобилей в Татарстане за 2025 год начислили 166,8 млн рублей транспортного налога. Республика заняла пятое место и по этому показателю. Больше всего начислений пришлось на Москву – 2,86 млрд рублей, Санкт-Петербург – 591,8 млн и Московскую область – 533,7 млн рублей.

В целом по России число автомобилей стоимостью от 10 млн рублей за год выросло на 43,6%, или на 14,2 тыс., достигнув 46,7 тыс. машин. С 2019 года количество таких автомобилей увеличилось почти в шесть раз.

Основная часть прироста пришлась на частных владельцев: число люксовых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, за год увеличилось на 11,2 тыс. – на 49,1%. Автопарк организаций пополнился на 3 тыс. машин, или на 30,8%.

Для автомобилей, включенных в перечень Минпромторга, при расчете транспортного налога применяется повышающий коэффициент 3. При этом итоговая сумма зависит от мощности двигателя и региональной налоговой ставки.

Например, владельцам Rolls-Royce Cullinan мощностью 571 л. с. в Москве, Санкт-Петербурге и еще 47 регионах начислят 257 тыс. рублей транспортного налога за год. В Магаданской области за такую машину сумма составит 77,1 тыс. рублей.

Уплатить транспортный налог за 2025 год необходимо до 1 декабря 2026 года.