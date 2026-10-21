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Общество 21 октября 2026 13:02

В Бавлах школьники выиграли грант в 80 тысяч рублей на социальный проект

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В Бавлах школьники выиграли грант в 80 тысяч рублей на социальный проект
Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной
В Бавлах на VIII слете волонтеров благотворительного фонда «БлагоДарение» подвели итоги конкурса социальных инициатив. Грант в размере 80 тыс. рублей получила команда «Лучики добра» из школы №3 за проект «4 сезона добра. Праздник для каждого».

Встреча на базе школы №5 объединила школьников-волонтеров из Бавлинского, Бугульминского, Ютазинского и Актанышского районов Татарстана.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ребята представили свои инициативы и рассказали о работе отрядов. Среди их направлений – помощь ветеранам и детям с ограниченными возможностями здоровья, забота о бездомных животных, участие в патриотических и социальных акциях.

Учредитель фонда, депутат Госсовета Татарстана Ирек Салихов поблагодарил участников за активность и неравнодушие.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров отметил, что волонтерство помогает воспитывать в молодежи ответственность и сочувствие.

«Я думаю, что люди, которые протягивают руку помощи другим – нуждающимся, – и сами развиваются по-другому. На территории наших четырех муниципальных районов благодаря фонду проводится большая благотворительная работа, волонтерское движение – это важный аспект в воспитании молодежи», – сказал он, обращаясь к волонтерам.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

На слете также наградили лучших участников движения. В номинации «Лучший волонтерский отряд – 2026» победила «Бригада добрых сердец» из бавлинской школы №5.

Лучшим волонтером года по итогам платформы Добро.ру стала Сюмбель Аслямова из Актанышского района.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.

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