Число муниципальных мер поддержки участников СВО в Татарстане превысило 3 100

Количество актов социальной поддержки увеличилось на 13 позиций за три месяца. По состоянию на 1 октября 2026 года муниципальный регистр Республики Татарстан включает сведения о 3 107 мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Меры поддержки классифицированы по 16 видам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Татарстан.

Динамика сохраняется на протяжении нескольких лет: если на 1 декабря 2022 года в регистре насчитывалось 1 360 мер, то к 1 января 2025 года их стало 2 560, а к 1 июля текущего года – 3 094. С начала июля количество актов возросло еще на 13 позиций.

«Основной объем поддержки направлен на снижение налоговых и финансовых обязательств защитников Отечества и их близких. Лидирующие позиции занимают акты об освобождении от уплаты средств самообложения граждан – их принято почти две тысячи. Широкое распространение получили также меры по освобождению от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», – сообщил заместитель министра Мухаррям Ибятов.

Значительное внимание уделяется поддержке семей участников СВО в сфере образования: это предоставление бесплатного горячего питания обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, а также освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях. Кроме того, действуют меры в виде адресной помощи семьям в трудной жизненной ситуации, льготного проезда, внеочередного зачисления в образовательные организации и единовременных выплат.

Все семьи участников СВО и защитников Отечества могут ознакомиться с полным перечнем муниципальных актов через официальные интернет-ресурсы – сайт Управления Минюста России по Республике Татарстан, Официальный портал правовой информации республики и федеральный регистр нормативных правовых актов.