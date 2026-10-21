Фильм «Танкист», снятый в Казани, вошел в тройку финалистов «ТЭФИ-Регион»

Художественный фильм «Танкист», снятый казанской кинокомпанией «Вечный огонь» совместно с киностудией Казанского суворовского военного училища при финансовой поддержке ГК «ТАИФ», вошел в тройку финалистов Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион».

Академия российского телевидения проводит «ТЭФИ-Регион» с 2001 года. В юбилейном, XV конкурсе участвовали более 600 работ от 194 телекомпаний из 89 городов России. Объявление победителей и церемония вручения главной награды, статуэтки «Орфей», будут проходить 20 ноября 2026 года в Ярославле.

Фильм снят по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста» и посвящен истории знакомства мальчишки и командира танкового экипажа в годы Великой Отечественной войны. Режиссер – Елизавета Киселева, в главных ролях – Дмитрий Смирнов, Андрей Еналеев. В прошлом году «Танкист» был признан лучшим игровым фильмом фестиваля «Перерыв на кино». С 1 августа 2026 года картина доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре PREMIER.