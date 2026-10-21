В Казани открыли мемориальную доску главе Минсельхоза ТАССР Усману Зиганшину

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Мемориальную доску заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, министру сельского хозяйства ТАССР в 1971–1983 годы Усману Зиганшину открыли сегодня в Казани. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня знаменательное событие – мы открываем мемориальную доску одному из самых известных наших ветеранов в год его столетия. Он всю свою сознательную жизнь служил нашей республике, сделал очень много», – сказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что Зиганшин 12 лет руководил Министерством сельского хозяйства республики, и в период его работы произошло много изменений и реформ в отрасли.

«Положительные отзывы и память об этом великом человеке будут жить вечно. Мы всегда должны помнить людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей республики», – заявил он.

Памятный знак с текстом на русском и татарском языках размещен на фасаде дома № 14 по улице Малая Красная, где Зиганшин жил с 1971 по 1992 год.