Число малых и средних предприятий в Татарстане превысило 187 тысяч

К октябрю 2026 года в Татарстане насчитывалось более 187 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За год их число выросло на 4%, сообщает Министерство экономики республики.

Наибольший прирост пришелся на индивидуальных предпринимателей: их количество увеличилось на 9% и превысило 125 тыс.

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу субъектов МСП – на республику приходится 16% от общего количества таких предприятий в макрорегионе. В общероссийском рейтинге регион находится на седьмой позиции. Всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн предпринимателей.

В республике действует комплекс мер государственной поддержки бизнеса, который включает финансовые и нефинансовые инструменты. Помощь предпринимателям оказывают Министерство экономики Татарстана и подведомственные ему организации в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За 2026 год предприятиям малого и среднего бизнеса республики предоставили льготное финансирование на сумму около 3 млрд рублей. Кроме того, предприниматели получили около 7 тыс. нефинансовых услуг.

Финансовая поддержка включает льготные микрозаймы, лизинг и поручительства. Среди нефинансовых услуг – помощь в участии в региональных и международных выставках, сертификации и продвижении продукции, повышении квалификации сотрудников и выходе на маркетплейсы.

Предприниматели также могут получить образовательную и консультационную поддержку, в том числе по вопросам изменений в налоговом законодательстве.

Кроме того, бизнесу компенсируют 90% стоимости участия в выставках в составе коллективного стенда. Предприниматели также могут рассчитывать на полное рекламное сопровождение – от разработки фирменного стиля до создания и продвижения сайтов.

Отдельное направление – помощь продавцам на маркетплейсе Wildberries, пострадавшим от различных обстоятельств. Для них действуют федеральные и региональные меры поддержки. В их числе – отсрочка уплаты налогов и страховых взносов, рассрочка платежей, приостановка выездных налоговых проверок и продление сроков взыскания задолженности.

Республиканские меры предусматривают льготные микрофинансовые продукты, поручительства, а также дополнительную отсрочку по льготным займам и оплате вознаграждений за поручительство.

Узнать подробнее о региональных мерах поддержки бизнеса можно по телефону горячей линии Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.