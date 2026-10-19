Кластеры по проекту «Профессионалитет» будут работать в 22 колледжах Татарстана

К концу 2027 года в 22 профессиональных образовательных организациях Татарстана будут функционировать кластеры по проекту «Профессионалитет». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Татарстан активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В 2025 году созданы кластеры на базе Арского педагогического колледжа по отрасли «Педагогика» и на базе «Сармановского аграрного колледжа» по отрасли «Сельское хозяйство», – отметил он.

По словам министра, в этом году создаются кластеры по педагогике в Казанском педколледже и по машиностроению в Казанском авиационно-техническом колледже имени П.В. Дементьева.