Испанцы не для «Рубина»? Почему у Артиги не получается и кто его сменит

Казанский «Рубин» в последнее время – это команда-сюрреализм. Она вроде бы есть, но, посмотрев их игры, хочется включить музыку и забыться на пару часов. Последней каплей стали два крупных поражения – от «Оренбурга» и «Спартака». И многие уже задаются вопросом – досидит ли Артига хотя бы до зимы. Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» мало забивает

В этом тексте предлагаю рассмотреть катастрофу «Рубина» при испанском специалисте с нескольких сторон. И начнем со статистических показателей, которые как нельзя лучше отражают ситуацию команды. Для начала: после 11 туров казанцы расположились на одиннадцатом месте, имея всего 12 очков. На секундочку – до зоны вылета всего один балл.

Далее – «Рубин» очень много пропускает. В этом сезоне – во всех матчах (в том числе и Кубке России). За 11 игр РПЛ соперник поразил казанские ворота 16 раз. Негоже для команды, которая перед сезоном ставила задачу попасть в топ-5. Клуб из Татарстана о очень мало забивает – всего 12 мячей. Для сравнения – меньше отличились только «Ростов» и «Факел». Одним из ярких примеров стал матч против «Спартака» – 0,35 по xG, это чуть ли не худший показатель в РПЛ.

Жак Сиве Фото: rubin-kazan.ru

Да, испанец, конечно, в этом смысле может долго уповать на продажу Даку в «Спартак», долго рассказывать, что должна быть группа футболистов, которая эти 15 голов албанца за сезон нивелирует, но факт остается фактом – за все в ответе тренер. И если он смог сделать так, что только Жак Сиве с горем пополам забивает голы, то это большой вопрос именно испанского специалиста.

Проблемы Артиги в раздевалке

Когда только Франк перебрался в Казань, то первым большим слухом, который пополз из команды, было то, что он якобы поссорился с балканским костяком. Да, руководство «Рубина» тогда быстренько все это опровергло, но факт остается фактом: напряжение в команде было.

А вот то, что лично у меня вызывает недоумение, – это неумение Артиги ладить с теми в команде, кто дает результат. Ну кто не помнит, как Жак Сиве открыто в прессе говорил, что, дескать, почему я не играю, спросите тренера. Этот же финт журналистам после матча в «Ростове» провернул и Александар Юкич:

«Спасибо, что об этом сказали мне. Я всегда стараюсь показать лучшее, что могу. В следующий раз этот вопрос задайте тренеру, почему так происходит», – говорил Юкич журналистам.

А после разгрома от «Спартака» вскипел и капитан Игор Вуячич. Мы видели, как, уходя в подтрибунку, он стянул со злобы капитанскую повязку. И выдал вот это:

Игор Вуячич Фото: rubin-kazan.ru

– Франк управляет командой?

– Управляет, но надо спросить его, – констатировал Вуячич.

По-моему, если даже капитан уже не совсем (а может, и совсем) понимает, куда движется этот «корабль», то руководителя этого тонущего судна, видимо, пора менять. Иначе можно доиграться до захлебывания в волнах и выбрасывании на берег ФНЛ. Такое уже проходили при Сайманове, и повторять тому же Марату Сафиуллину не очень хочется.

Артига не выполнил обещаний

Еще один пункт, который сейчас «прилетает» в укор испанцу, – невыполненные обещания. Все мы помним, что когда он заходил в команду, руководство «Рубина» ярко рассказывало о трех аспектах, которые должны заработать по-новому: cтавит атакующий футбол, развивает молодежь, привлечет больше зрителей на трибуны.

И тут давайте разберемся по каждому мини-пункту, потому что есть свои нюансы. Времени было предостаточно – больше девяти месяцев. Итак, ставит атакующий футбол? И тут, уважаемые знатоки, у меня вопрос: когда в последний раз вы смотрели игру казанского клуба и такие: «Ну вот это то, что мы любим и хотим видеть». Отчасти, возможно, проблеск был в игре с «Динамо», но там и удаление призвало нас играть слаженнее.

Второй момент – развивает молодежь. Наверное, здесь можно выделить Никиту Лобова, который при испанце стал часто играть в основе. И Даниила Кузнецова – он этакий главный запасной в колоде испанского специалиста. Сюда нельзя отнести Илью Рожкова – он был хорош и до Артиги. А вот, например, при испанце регрессировал Руслан Безруков – и это очевидный тренерский минус Франка.

Ну и по зрителям – я тут даже ничего говорить дополнительно не буду. Картинку в матче с «Динамо», конечно, руководство «Рубина» обеспечило. Но вот в игре с тем же «Оренбургом» в Кубке оголило все проблемы вновь.

Кто его сменит?

И как тут не вспомнить первого испанца у руля «Рубина», Хави Грасию, под которого в Казани скупили звезд европейского футбола во главе с Алексом Сонгом. Тренер продержался ровно сезон и был уволен с позором. Артига пришел в Казань в прошлое зимнее межсезонье. То есть если он доработает до перерыва в чемпионате до повторит «тайминг» Грасии. Но может и не повторить.

Как пишут известные инсайдеры, вопрос с отставкой Артиги уже практически решен. Хотя для начала я бы поставил вопрос по-другому – а какой тренер нужен «Рубину»? Одно понятно точно: оставить Артигу – значит расписаться в беспомощности. Тогда встает вопрос: «А кого?»

Ильдар Ахметзянов Фото: fcorenburg.ru

Казалось бы, идеальный вариант с воспитанником татарстанского футбола Ильдаром Ахметзяновым. Но, во-первых, его не отпустит клуб в разгар сезона, а во-вторых, он и сам не хочет оттуда уходить, даже ради повышения в классе.

«Сегодня в обед мы собрали команду, и я сказал ребятам, что никаких переговоров с «Рубином» я не веду и никуда уходить не собираюсь. Здесь максимально спокойно, по крайней мере с моей стороны. Надеюсь, ребята тоже услышали меня и спокойно готовились к игре», – сказал Ахметзянов «Матч ТВ».

И, кстати, тут как посмотреть. С одной стороны, это тренерское решение было бы классным. А с другой – за ним и ради него играли бы парни типа Моторина, молодые и дерзкие. А опытные волки типа Ставера, Вуячича увидели бы в нем того самого дядьку? Большой вопрос.

Еще на свободном рынке, например, есть Владимир Федотов. И как вариант – на какое-то время, хотя бы до зимы, можно сделать следующее – дать исполняющих обязанности Олегу Иванову и Олегу Кузьмину. И посмотреть, как команда отреагирует, а параллельно с кем-то договариваться.

Какой вариант выберет Марат Сафиуллин, мы узнаем уже совсем скоро. А пока «Рубин» в непонятном состоянии готовится дома принимать «Крылья Советов» – в матче, который может стать для Артиги последним.