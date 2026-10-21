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Общество 21 октября 2026 08:45

В России в 2027 году вырастут пособия семьям с детьми и доплаты к пенсиям

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Повышение прожиточного минимума на 6,8% в 2027 году приведет к автоматическому увеличению единого пособия семьям с детьми, социальных доплат к пенсиям и других выплат. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его данным, в 2027 году прожиточный минимум на душу населения вырастет до 20 227 рублей. Для трудоспособных граждан он составит 22 047 рублей, для детей – 19 620 рублей, а для пенсионеров – 17 395 рублей.

Балынин пояснил, что при повышении регионального прожиточного минимума на 6,8% размер единого пособия при прочих равных условиях также увеличится на 6,8%. При этом пособие выплачивают в текущем месяце за предыдущий.

Первую проиндексированную выплату за январь 2027 года россияне получат в феврале, уточнил эксперт.

Кроме того, повышение затронет ежемесячные выплаты из материнского капитала. Их размер равен 100% прожиточного минимума для детей, установленного в конкретном регионе.

Также вырастет социальная доплата к пенсии для неработающих пенсионеров. Она позволяет довести общий размер материального обеспечения пожилого человека до уровня прожиточного минимума пенсионера в его регионе, заключил Балынин.

#прожиточный минимум #пособие #пенсия
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